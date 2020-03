| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert. Hinweis: Viele Regionalprogramme bieten kurze Corona-Updates an, auch ProSieben bringt seine Zuschauer ab sofort täglich um 17.00 Uhr und um 19.05 Uhr in einer fünnfminütigen Sendung auf den neuesten Stand.

Dienstag, 17. März

Gesundheit! extra

"Gesundheit!"–Reporterin Veronika Keller ist in Bayern unterwegs, um Menschen zu treffen, die von der Corona-Krise betroffen sind. Die Themen: "Coronakrise: Bayern im Ausnahmezustand", "Corona-Epidemie: Wie gefährdet sind Kinder?", "Medikamentenmangel: Verschärft das Coronavirus die Lage?" -> 19.00 Uhr, BR

ZDF spezial

"Stillstand, Kurssturz und drohende Pleiten - Hält die Wirtschaft durch?" Mit diesem Thema beschäftigt sich die von Hanna Zimmermann moderierte Sendung. Flächendeckend drohen massive finanzielle Auswirkungen. Wie hilft der Staat, wo kommt was an - und wo nicht? -> 19.20 Uhr, ZDF

LIVE: PK von Angela Merkel zum Coronavirus

Die Bundeskanzlerin informiert über den aktuellen Stand der Corona-Krise und Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung. -> 19.30 Uhr, diverse Nachrichtensender (z.B. n-tv)

ARD extra

Nach der Verkündung weiterer Einschränkungen des öffentlichen Lebens zum Schutz vor Corona-Infektionen zeigt die ARD-> 20.15 Uhr, ARD in dieser von Susanne Schindler moderierten Sondersendung die Folgen. Bundesaußenminister Heiko Maas spricht im Interview über die Rückholaktion deutscher Touristen. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit schätzt die sich verschärfende Lage ein.

ZDF spezial

Kurzfristig sendet das ZDF nun doch keine Spezialausgabe von "Leschs Kosmos", sondern ein weiteres allgemeines Spezial zur Corona-Krise mit dem Thema "Das Coronavirus – Ihre Fragen". Marcus Niehaves und Harald Lesch führen durch die Sendung. -> 20.30 Uhr, ZDF

Maybrit Illner spezial

Normalerweise hat Maybrit Illner donnerstags ihren Talk-Termin, nun wird eine Spezialausgabe zur Corona-Krise am Dienstag gesendet. Die Gäste werden nachgereicht. -> 22.15 Uhr, ZDF

Mittwoch, 18. März

Gemeinsam gegen Corona

RTL widmet dem Coronavirus einen Themenabend unter dem Motto "Gemeinsam gegen Corona". In einem dreistündigen "stern TV Spezial" informiert Steffen Hallaschka gemeinsam mit Studiogästen über die Corona-Krise. Im Anschluss folgt um 23.15 Uhr die Doku "Stunde Null – Wettlauf mit dem Corona-Virus" und auch das Nachtjournal um Mitternacht steht ganz im Zeichen von Corona. -> 20.15 Uhr, RTL

SWR Extra: Corona im Südwesten - Leben mit dem Virus

Eine Frau in Quarantäne. Ein Maschinenexporteur, der keinen Zugang mehr zu seinen Märkten hat. Eine Klinik, die sich auf viele Patienten einstellt: Das Coronavirus verändert den Alltag im Südwesten radikal. Das Leben verlangsamt sich. Die Bewegungsspielräume werden täglich enger. Reporterinnen und Reporter des SWR sind unterwegs, um zu zeigen, wie sich Menschen, Firmen und Institutionen auf die Probleme einstellen. -> 20.15 Uhr, SWR