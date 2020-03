Coronavirus im TV: Sondersendungen, Dokus, Talkshows zum Thema

| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert. Hinweis: Viele Regionalprogramme bieten kurze Corona-Updates an, auch ProSieben bringt seine Zuschauer ab sofort täglich um 17.00 Uhr und um 19.05 Uhr in einer fünnfminütigen Sendung auf den neuesten Stand.

Freitag, 20. März

Auslandsreport Spezial - Corona-Auswirkungen im Ausland

In Italien herrscht der Corona-Notstand, London zieht die Notbremse und in Istanbul bleiben die Touristen aus. Die Doku wirft einen Blick in verschiedene Länder. -> 14.30 Uhr, n-tv

Marco Schreyl LIVE

Ausnahmezustand - Leben mit dem Coronavirus: Marco Schreyl spricht LIVE mit Experten, Prominenten und Gästen über den Coronavirus und die aktuelle Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt. -> 16.00 Uhr, RTL

nano spezial: Corona - eine Zwischenbilanz

Welche Personen sollten sich jetzt testen lassen, wo die Infektionsketten immer weniger nachvollziehbar sind. Wo stehen wir bei der Suche nach einem Impfstoff. Außerdem wird die Frage erörtert, ob die Abschottungsmaßnahmen, die nun gelten, sinnvoll sind. -> 18.30 Uhr, 3sat

ARD extra

Auch für heute hat das Erste eine Sondersendung geplant. Details sind noch nicht bekannt. -> 20.15 Uhr, ARD

Sonntag, 22. März

Bericht aus Berlin

Sie stehen an der Grenze, überprüfen, ob Kneipen geschlossen sind, oder setzen Ausgangssperren durch - Polizisten haben viel Kontakt mit anderen Menschen, die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus ist hoch. Gleichzeitig schieben die Beamten schon jetzt Millionen Überstunden. Was bedeutet das für die innere Sicherheit? Könnten zu viele Krankheitsfälle dazu führen, dass die innere Sicherheit gefährdet ist? Wie werden die Kapazitäten gesichert, um gleichzeitig Virus und Verbrechen zu bekämpfen? Und wo kann die Bundeswehr helfen?

Die Telekom übermittelt anonymisierte Handy-Daten an das Robert-Koch-Institut. Das ist noch okay, meint der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Doch was ist nicht mehr okay? -> 18.30 Uhr, ARD

Weltspiegel

Die Auslandskorrespondenten berichten, wie verschiedene Länder mit der Corona-Krise umgehen. Diese Themen sind geplant:

Japan: Corona, Fukushima, Olympia

Italien: Was tun gegen Lagerkoller?

China: Ausgangssperre aufgehoben

Österreich: Schnelle Entscheidungen

Russland/Ukraine: aktuelle Lage zur Ausbreitung des Corona-Virus

-> 19.20 Uhr, ARD