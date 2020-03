| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert.

Donnerstag, 12. März

Von China aus hat sich dsa Coronavirus mittlerweile in zahlreiche Länder ausgebreitet. Die Geschwindigkeit der Globalisierung, der Handel und der Tourismus tragen dazu bei, dass hochansteckende Viren von einzelnen Staaten nur schwer eingedämmt werden können. Die Dokumentation der Peking-Korrespondenten Stefanie Schoeneborn und Ulf Röller zeigt die Konsequenzen, die das Coronavirus auf den Alltag in China hat. -> 16.45 Uhr, ZDFinfo

In der Doku schildern Menschen eindrücklich die Ausnahmesituation in den Sperrzonen, die wegen des Coronavirus errichtet wurden. Außerdem zeigt der Film, wie die Angst vor einer Pandemie den Umgang der Menschen miteinander verändert. -> 17.20 Uhr, ZDFinfo

ARD extra: Corona - droht Stillstand in Deutschland?

Der Lehrerverband fordert einen Stopp des Unterrichts für ganz Deutschland. Erste Städte haben bereits angekündigt, alle Schulen zu schließen. US-Präsident Donald Trump hat ein Einreiseverbot für Europäer verhängt. Und in Italien ist das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen. Susanne Stichler moderiert die Sondersendung. -> 20.15 Uhr, ARD

RTL Aktuell Spezial

In der Sondersendung werden u.a. die Schließung der Schulen, die Tourismuskrise und der Einreisestopp der USA thematisiert. Außerdem geht Moderatorin Charlotte Maihoff mit Studiogast Florian König der Frage nach, was Corona für die Sportwelt bedeutet. -> 20.15 Uhr, RTL

In dem Bürgertalk geht es um Berlin und Brandenburg, wo das Leben zunehmen durch das Coronavirus und die Ansteckungsgefahr beeinflusst wird. Sind die drastischen Maßnahmem richtig oder wird überreagiert? Wären noch radikalere Schritte nötig? Wie sehr schränkt das Corona-Virus den Alltag der Menschen in Berlin und Brandenburg bisher ein? Welche wirtschaftlichen Folgen gibt es bereits? Und was kommt auf die Region in den nächsten Wochen noch zu? -> 20.15 Uhr, rbb

Auf der ganzen Welt sind die Menschen wegen der Corona-Krise verunsichert. Die Politik muss warnen, doch Panik möchte niemand. In der Talkshow diskutiert Alexander Kähler mit Prof. Gerd Gigerenzer (Risikoforscher), Kristiana Ludwig ("Süddeutsche Zeitung", Prof. Heiner Fangerau (Medizinhistoriker) und Christoph Specht (Mediziner) darüber, wie die Angst vor dem Virus im Zaum gehalten werden kann, wie ist das bisherige Krisenmanagement der Politik zu bewerten ist und wie angemessen und ausreichend die bisherigen Maßnahmen sind. -> 22.15 Uhr, Phoenix

In der ZDF-Talkshow lautet das Thema "Erhöhte Ansteckungsgefahr – Gesundheit schützen, Jobs riskieren?". Unter den Gästen ist auch der Virologe Christian Drosten, der in Deutschland als einer der führenden Experten auf dem Gebiet gilt. -> 22.20 Uhr, ZDF

Samstag, 14. März

Anhand des Coronavirus erklärt die Wissenschaftssendung, wie sich ein Virus eigentlich verbreitet. Das Coronavirus macht das nämlich nicht anders als Grippe oder Erkältungsviren. Nur dass Forscher über letztere schon viel mehr wissen und unsere Körper sich im Laufe der Jahrzehnte an sie gewöhnen konnten. -> 11.55 Uhr, ONE (Erstsendung im WDR: 10. März)