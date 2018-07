| Erste Casting-Runde

Die RTL-II-Show "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig" ist am Donnerstag in die dritte Staffel gestartet. In einer ersten von insgesamt drei Casting-Runden haben sich Jury-Chefin Angelina Kirsch und ihre Mitjuroren für sechs kurvige Kandidatinnen entschieden.

Ines, Larissa, Tessa, Vera, Viktoria und Yolanda: Sie alle dürfen weiterhin vom Titel "Curvy Supermodel 2018" träumen. In der Auftaktfolge der neuen Staffel setzten sie sich gegen ihre Konkurrentinnen durch und überzeugten die Jury. Darin sitzen neben Plus-Size-Model Angelina Kirsch TV-Moderatorin Jana Ina Zarrella, Ex-Bachelor Jan Kralitschka sowie Catwalk-Coach und Choreograph Oliver Tienken. Jeweils drei von vier Stimmen waren nötig, um in die nächste Runde einzuziehen.

Dabei sind nicht nur tolle Kurven und eine "Sanduhr-Silhouette" entscheidend gewesen, sondern vor allem auch die Ausstrahlung der Kandidatinnen. "Von einem Curvy Model wird Lebensfreude erwartet. Man sieht einem Bild an, ob das Model im Reinen mit sich und seinem Körper ist", erklärte Kirsch zuletzt in einem Interview.

Bestens dazu passt auch das Motto von Kandidatin Ines: "Man sollte sein Leben genießen und vor allem positiv denken", sagt die Abiturientin, deren Vorbild Ashley Graham ist. Gemeinsam mit Larissa, Tessa, Vera, Viktoria und Yolanda gilt es nun, das auch in der zweiten Runde zu beweisen.