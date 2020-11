DFB-Pokal 20/21: Auslosung der 2. Runde live im TV

Als Nachzügler hat Schalke 04 am Dienstag den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals klargemacht. Nun werden die Paarungen ausgelost – die Auslosung wird live übertragen.

Die Erstrunden-Partie zwischen Schalke und dem 1. FC Schweinfurt wurde mit Verspätung ausgetragen, weil Drittliga-Aufsteiger Türkgücü die Teilnahme für sich beanstandet hatte. Das Oberlandesgericht München entschied letztendlich zugunsten von Schweinfurt, das somit als Vertreter des Bayerischen Fußall-Verbandes antreten durfte – und verlor.

32 Mannschaften stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals, die am Sonntag (8. November) ausgelost wird. Die Auslosung wird ab 18.30 Uhr live in der ARD-"Sportschau" übertragen. Alexander Bommes moderiert die Sendung. Corona-bedingt findet auch diese DFB-Pokal-Auslosung nicht wie üblich im Fußballmuseum in Dortmund statt, sondern im "Sportschau"-Studio in Köln. Als Ziehungsleiter für die Auslosungen fungiert der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Ex-Nationalspielerin Inka Grings steht als "Losfee" bereit, um die einzelnen Begegnungen zu ziehen.

Neben der zweiten Runde bei den Männern wird auch das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ausgelost.

Gespielt wird die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal der Männer in dieser Saison direkt vor Weihnachten, am 22./23. Dezember 2020. Das Achtelfinale der Frauen ist für Anfang Dezember geplant.

Quelle: areh