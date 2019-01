SAT.1-Show

SAT.1 begibt sich aufs Glatteis und lässt die Promis zum Eistanz antreten. Der Sender hat mit "Dancing on Ice" einen neuen Versuch gestartet, mit einer Eiskunstlaufshow im deutschen TV erfolgreich zu sein.

Acht prominente Kandidaten wagen sich mit ihren Profi-Partnern auf das Eis. Die Show funktioniert ähnlich wie das RTL-Format "Let's Dance", nur eben auf Schlittschuhen. Für viele der Stars eine echte Herausforderung, denn sie sind absolute Anfänger, was das Eislaufen angeht. Gesendet wird live, eine Jury und das Publikum entscheiden über das Weiterkommen. Wer überzeugt die Juroren Katarina Witt (zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin), Daniel Weiss (ehemaliger Eiskunstläufer, mittlerweile kommentiert er Wettkämpfe für die ARD), Profi-Tänzer Cale Kalay und Unternehmerin Judith Williams sowie das Publikum? Dies ist nun wieder die Frage, die wir hier Woche für Woche beantworten.

Folge 3

Gelungene Rückkehr für Aleksandra Bechtel und ihren Profi-Partner Matti Landgraf: Wegen der Verletzung von Sarah Lombardi dürfen die beiden - eigentlich schon ausgeschieden - in der dritten Show nochmal ran und schaffen es diesmal, Jury und Zuschauer zu überzeugen. Favorit auf den Gesamtsieg dürfte derzeit aber Timur Bartels (mit Amani Fancy) sein. Erneut holt sich der Schauspieler die beste Jury-Bewertung ab. Für Bob-Olympiasieger Kevin Kuske ist das Abenteuer "Dancing on Ice" dagegen vorbei. Wie schon in der Vorwoche muss das Muskelpaket gemeinsam mit Myriam Leuenberger in den "Skate off" gegen Sarina Nowak und David Vincour. Dort wird die Todesspirale Kevin zum Verhängnis: Er stürzt (wie übrigens zuvor schon Detlev Soost beim selben Element, die Anrufer bewahren den Tänzer aber vor dem "Skate off"). Die Jury entscheidet sich folgerichtig gegen Kevin und für Sarina. In der nächsten Folge könnte dann auch Sarah Lombardi wieder dabei sein, wenn der Arzt das Okay gibt.

Das sind die Promis und ihre Profi-Partner bei "Dancing on Ice":

Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour

Musiker John Kelly und Annette Dytrt

Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy

Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski

Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf

Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger (ausgeschieden in Show drei)

Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis (Verletzung nach Show zwei, weitere Teilnahme offen)

Entertainerin Désirée Nick und Alexander Gazsi (ausgeschieden in Show eins)

Folge 2

Schon früh scheint sich ein Zweikampf um den Gesamtsieg anzudeuten. Erneut sind es Timur Bartels (mit Amani Fancy) und Sarah Lombardi (mit Joti Polizoakis), die sich die Höchstwertungen der Jury abholen, wobei Timur wie schon in der ersten Show die Nase vorn hat. Weniger gut läuft es bei Bob-Anschieber Kevin Kuske (mit Myriam Leuenberger), der am wenigsten Jury-Punkte bekommt. Kevin muss nach Jury-Bewertung und Televoting der Fernsehzuschauer ins "Skate off" gegen Aleksandra Bechtel (mit Matti Landgraf). Dort liefert der mehrmalige Olympiasieger dann die bessere Leistung ab, die Jury schickt Kevin Kuske und seine Partnerin in die nächste Show. Für Aleks Bechtel und ihren Profi-Partner ist vorerst Schluss. Wenige Tage später die Nachricht: Da sich Sarah Lombardi verletzt hat und pausieren muss, dürfen Bechtel und Landgraf doch weitermachen.

Folge 1

Den Promis ist die mangelnde Erfahrung teilweise noch sehr deutlich anzusehen, das oberste Gebot: bloß nicht hinfallen. Sarah Lombardi mit ihrem Partner Joti Polizoakis (Eistänzer und Olympia-Teilnehmer 2018) sowie Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") mit seiner britischen Partnerin Amani Fancy liefern die überzeugendste Leistung ab. Sie trauen sich schon die ein oder andere Drehung zu und stehen auch ohne Festhalten am Partner sicher auf dem Eis. Deutlich mehr Probleme hat Désirée Nick. Die 62-Jährige, die sich mit dem füheren Eistänzer Alexander Gazsi auf das Eis wagt, kann zwar von ihrer Ballet-Ausbildung profitieren, doch die Beine zittern ganz schön in den Schlittschuhen. "La Nick", die zudem von einer Verletzung beeinträchtigt ist, muss ins "Skate off", das sie gegen Sarina Nowak und deren tschechischen Partner David Vincour verliert.

Für den emotionalen Höhepunkt sorgt John Kelly. Er rührt die Zuschauer, darunter ganz offensichtlich viele Fans der Kelly Family, mit seinem Tanz zum eigenen Lied "David's Song" zu Tränen. Seine Partnerin: die mehrfache deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Annette Dytrt.

"Dancing on Ice" lief 2006 bereits bei RTL, fast zeitgleich bei ProSieben das Format "Stars auf Eis". Während die RTL-Variante bereits nach einer Staffel abgesetzt wurde, ging die ProSieben-Show 2007 in eine zweite Runde. Der neue Versuch bei SAT.1 läuft immer sonntags um 20.15 Uhr.