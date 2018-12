Daniel Küblböcks Vater erhebt Vorwürfe

Am 9. November sprang Daniel Küblböck von Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Im RTL-Jahresrückblick "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" erhob sein Vater Günther Küblböck nun schwere Vorwürfe, richtete aber auch einen Appell an die Politik.

"Unser Sohn war in den letzten Monaten krank. Wir wollten, dass ihm geholfen wird, aber leider ist nichts passiert. Für mich ist das staatlich unterlassene Hilfeleistung." Es war das erste Live-Interview im Fernsehen von Daniel Küblböcks Vater Günther, seitdem sein Sohn am 9. September über Bord ging. In Günther Jauchs RTL-Jahresrückblick "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" erhob Günther Küblböck schwere Vorwürfe gegen die Ärzte und den Kapitän des Schiffes, richtete aber auch einen Appell an die Politik.

In den Monaten vor dem Ereignis habe es immer wieder Situationen gegeben, in denen deutlich geworden sei, dass Daniel Küblböck unter einer Psychose litt, berichtete sein Vater. Daniel sei unter anderem laut geworden in der Wohnung, habe Sachen zertrümmert und wirr geredet. Nachdem Günther Küblböck erfuhr, dass sein Sohn an einer Kreuzfahrt teilnehmen wolle, habe er Kontakt mit den Behörden aufgenommen. Polizei, Ordnungsamt und Gericht seien eingeschaltet gewesen. Jedoch sei es nicht möglich gewesen, eine Behandlung gegen den Willen des Betroffenen einzuleiten. Auch habe sich nicht verhindern lassen, dass Daniel überhaupt an Bord des Schiffes ging.

Günther Küblböck telefonierte daraufhin dem eigenen Bekunden nach mit dem Kapitän des Kreuzfahrtschiffes sowie mit Schiffssärzten und setzte sie über die Situation in Kenntnis. Darüber hinaus habe er ihnen als Beleg eine Tonaufnahme seines Sohnes geschickt, bei der er mit verstellter Stimme sprach und die deutlich gemacht habe, in welchem Zustand sich Daniel Küblböck befand. Günther Küblböck habe fortan die Hoffnung gehabt, man werde auf dem Schiff ein Auge auf seinen Sohn haben. "Aber sie haben nicht mal mit ihm geredet." Das Security Personal sei auch nicht in größerem Maße aktiv geworden, nachdem Daniel in seiner Kabine randaliert hatte.

Vor allem aber appellierte Günther Küblböck an die Vernunft der Verantwortlichen innerhalb des Gesundheitssystems. Dass unter einer Psychose leidende Menschen nur mit ihrer Einwilligung behandelt werden dürften, sei nicht hinnehmbar. "Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, käme auch niemand auf die Idee, zunächst beim Patienten nachzufragen. Es wird sofort behandelt, und das würde ich mir auch für psychisch Erkrankte wünschen", erklärte Küblböck. Er bestätigte zudem, dass davon auszugehen ist, dass sein Sohn weibliche Hormone einnahm, die, falsch dosiert, "hochgefährlich" sein könnten.

Es gilt als sicher, dass Daniel Küblböck am Morgen des 9. November über Bord des Schiffes ging. Seitdem gilt er als vermisst. "Man hätte das Schicksal von Daniel verhindert können", beklagte sein Vater, der nicht an eine geplante Aktion seines Sohnes glaubt. "Ich bin mir sicher, dass es in einer Psychose passiert ist und Daniel nicht wusste, was er tat."

Quelle: teleschau – der Mediendienst