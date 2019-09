| SAT.1-Sendung

Am frühen Sonntagabend lässt SAT.1 wieder die Hobbybäcker los. In der siebten Staffel von "Das große Backen" wollen zehn Kandidaten den "Goldenen Cupcake" gewinnen.

Pro Folge müssen die Teilnehmer drei Aufgaben bewältigen, davon jeweils eine technische Prüfung. Aber auch gewagte Tortenkreationen sind gefragt. Der Gewinner darf sich "Deutschlands bester Hobbybäcker 2019" nennen. Außerdem bekommt er 10.000 Euro und darf seine Lieblingsrezepte in einem eigenen Backbuch veröffentlichen.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Insgesamt acht Folgen von "Das große Backen" werden gesendet. Am Ende jeder Folge muss ein Kandidat gehen, bis im Finale nur noch drei Hobbybäcker übrig sind. Die neuen Folgen laufen immer sonntags um 17.40 Uhr. Das Finale wird am Sonntag, 20. Oktober, bei SAT.1 ausgestrahlt. Im Folgenden erfahren Sie Folge für Folge, wer die Jury überzeugte und wer ausgeschieden ist.

Folge 1

Zum Start jeder neuen Staffel dürfen die Hobbybäcker erst einmal ihr Lieblingsrezept backen. In der zweiten Aufgabe, der technischen Prüfung, geht es dann um Puddingteilchen bzw. Puddingbrezeln. In Aufgabe drei stehen die ersten Tortenkreationen auf dem Programm. Cane meistert die ersten Aufgaben am besten und wird von der Jury als "Bäckerin der Woche" ausgezeichnet, sie darf in der folgenden Woche die Rote Schürze tragen. Im hinteren Feld müssen sich Claudia und Julian einreihen. Schließlich trifft es den jungen Hessen, er muss die Sendung bereits nach einer Folge wieder verlassen.

Wer sind die Kandidaten?

Zehn Hobbybäcker wollen auch in der siebten Staffel ihre Backkünste unter Beweis stellen. Es sind:

Cane (30) aus Berlin

Carolin (40) aus Drevenack

Claudia (52) aus Langwedel

Evelin (24) aus Kirchberg

Ferhat (29) aus Mönchengladbach

Simone (33) aus Bochum

Steffen (43) aus Bisingen

Tammy (30) aus Mühlheim an der Ruhr

Tanja (35) aus Soren

Julian (25) aus Dautphetal-Silberg (Raus in Folge 1)

Wer ist die Jury?

Für die treuen Zuschauer der Sendung gibt es bekannte Gesichter zu sehen. Erneut bewerten Bettina Schliephake-Buchardt und Christian Hümbs die Kreationen der Kandidaten. Und auch die Moderatorin ist schon lange dabei: Enie van de Meiklokjes, die selbst leidenschaftlich gerne backt, führt durch das Programm.

