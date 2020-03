| SAT.1-Show

Acht Prominente wagen sich an die Rührschüssel und treten in der neuen Staffel der SAT.1-Sendung "Das große Promibacken" an. Hier finden Sie alle Infos zur fünften Staffel.

In "Das große Promibacken" müssen die Kandidaten verschiedene Aufgaben bewältigen. Sie backen ihre Lieblingskuchen, müssen technische Prüfungen absolvieren und Torten dekorieren. Die Jury bewertet anschließend ihre Kreationen und entscheiden darüber, wer ausscheidet und wer weiterkommt und am Ende den Sieg holt. Während die normale Ausgabe sonntags im Vorabendprogramm gesendet wird, strahlt SAT.1 "Das große Promibacken" zur Primetime aus.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Diese Frage beantworten wir an dieser Stelle Folge für Folge. Am Ende einer jeden Sendung muss ein Kandidat die Show verlassen. Die Kandidaten müssen pro Folge drei Aufgaben meistern. Über das Weiterkommen entscheidet danach allein die Jury. Wir halten Sie hier immer aktuell auf dem Laufenden darüber, wer ausgeschieden ist und wer weiter mitbacken darf.

Folge 5 - Halbfinale

Vier prominente Hobbybäcker sind noch im Rennen. Und die Herausforderungen werden nicht kleiner. Im Halbfinale müssen Angelina Heger, Rebecca Mir, Ross Antony und Raphaël Vogt zunächst einen Riesen-Cupcake backen. Ross schlüpft spontan in sein Einhornkostüm, um die Aufgabe mit möglichst guter Laune anzutreten. In der technischen Prüfung stehen Marzipan-Mandel-Croissants auf dem Aufgabenzettel. Zum Abschluss lautet das Motto "Black and White"-Torte. Wer diese Aufgaben am besten meistert und wer kurz vor dem Finale scheitert, zeigt SAT.1 am Mittwoch (11. März) ab 20.15 Uhr.

Folge 4

Tränen bei Ross Antony: Weil in er ersten Aufgabe der neuen Folge ("gewickelte Cremetorte") alles schief geht, verliert der Sänger die Nerven und erleidet einen Weinkrampf. "F..... Shit! Alles ist kaputt", schluchzt Ross und muss von seinen Kollegen bei "Das große Promibacken" getröstet werden". Am Ende ist das Ergebnis - auch dank der Hilfe von Angelina Heger, die Ross mit ordentlich Buttercreme versorgt - aber bei weitem nicht so schlimm wie befürchtet.

In der technischen Prüfung müssen die Kandidaten nach Rezept einen "Savarin" backen, in der letzten Aufgabe Mottotorten zaubern, die an berühmte Kunstwerke erinnern. Angelina landet in der technischen Prüfung auf dem letzten Platz und ihre Mottotorte findet die Jury etwas zu brav. Gehen muss aber Ulla Kock am Brink, mit dem Niveau der Konkurrenz insgesamt nicht ganz mithalten konnte. Platz eins in der technischen Prüfung geht an Raphaël Vogt. Insgesamt hat aber laut Jury Rebecca Mir die beste Leistung der Woche abgeliefert, sie bekommt die Rote Schürze. Noch dabei sind damit Rebecca, Raphaël, Ross und Angelina.

Folge 3

Eine leichte Aufgabe zum Start: Die Kandidaten dürfen ein regionales Gebäck ihrer Wahl backen. Das stellt niemanden vor größere Schwierigkeiten. Ganz anders die technische Prüfung "Moskauer Mousse-Türmchen". Dabei müssen die Promis ein Dessert zaubern, das neben einem knusprigen Waffelboden und einer spiegelnden Mirror Glaze aus einer erstarrten Popcorn-Mousse mit Himbeerkern besteht. Die Mousse verleiht dem Türmchen seinen Stand. Doch dann der Schock für Ulla am Schockfroster: Ihre Mousse-Türmchen sind weg! Schnell ist die Schuldige gefunden: Stefanie Hertel hat aus Versehen die falschen Törtchen aus dem Froster genommen. Man einigt sich darauf, der Jury einen entsprechenden Hinweis zu geben. Doch dann zerfließen die eigentlich von Stefanie gefertigten Türmchen, die nun auf Ullas Teller liegen, auch noch in ihre Einzelteile!

Da dieser Fauxpas natürlich nicht Ulla angelastet werden kann, landet Stefanie auf dem letzten Platz. Platz fünf geht an Rebecca Mir, deren Türmchen ebenfalls "davongelaufen" sind. Beide stehen in der dritten Aufgabe gehörig unter Druck. Das Motto für die Torten lautet diesmal "Zeitreise durch die Jahrzehnte". Weil dort sowohl Stefanie als auch Rebecce überzeugen, gibt den Ausschlag am Ende aber die Leistung in der ersten Aufgabe. Dort hat die Jury Rebecca klar vorne gesehen, Stefanie Hertel scheidet aus. Angelina Heger, die in der technischen Prüfung Platz eins belegt hat, bekommt die Rote Schürze für den "Hobbybäcker der Woche". Neben Angelina und Rebecca sind auch Ross Antony, Raphaël Vogt und Ulla Kock am Brink weiter mit dabei.

Folge 2

In der ersten Aufgabe müssen die sieben verbliebenen Kandidaten eine herzhafte Quiche backen. Massimo Sinató gerät dabei in Schwierigkeiten – bekommt aber Hilfe von seiner Frau Rebecca Mir. Sie steckt dem Tänzer heimlich ihre Teigreste zu. "Meine Frau hilft immer - Liebe kann so schön sein! Ich habe die Quiche gnadenlos unterschätzt", sagt Massimo. In der technischen Prüfung müssen die Promis einen Mohnstriezel zaubern. Auch hier läuft es für Tänzer Massimo nicht rund. Sein Hefeteig geht nicht auf, er landet auf dem letzten Platz. Einen echten Sahnetag hat dagegen Ross Antony erwischt, der in der Vorwoche noch kurz vor dem Aus stand. Seine Quiche beeindruckt die Jury und bei der technischen Prüfung erreicht er Platz eins.

Auch sein Hexenofen in der dritten Aufgabe überzeugt - bei den Motiv-Torten lautet das Motto diesmal "Märchen". Ross holt sich folgerichtig die Rote Schürze für den Hobbybäcker der Woche. Für Massimo ist "Das große Promibacken" trotz einer tollen Aladdin-Torte zum Abschluss dagegen vorbei.

Folge 1

Zum Auftakt dürfen die acht Promi-Kandidaten - das hat schon Tradition - ihr Lieblingsgebäck backen. Das fällt den Promis leicht und die Jury verteilt viel Lob an alle. Kniffliger wird es da schon in der technischen Prüfung, in der die Hobbybäcker ein Rezept möglichst genau umsetzen müssen. "Tarte Tatin" heißt die erste technische Prüfung der neuen Staffel, ein französischer Apfelkuchen mit Karamellschicht. Der Karamell wird Bob-Legende Kevin Kuske zum Verhängnis, denn seiner wird viel zu dunkel und schmeckt entsprechend bitter. Kuske landet auf dem letzten Platz. Besser macht es Schauspieler Raphaël Vogt, der zu seiner eigenen Überraschung auf Platz eins landet. Da haben die französischen Wurzeln wohl doch geholfen.

Zum Abschluss müssen die Kandidaten in fünf Stunden ihre Visitenkarte in Form einer Motto-Torte zaubern. Hier können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ross Antony fertigt z.B. eine Grusel-Torte, Angelina Heger entscheidet sich wegen ihrer "Bachelor"-Vergangenheit für Rosen, bei Kevin Kuske gibt es Olympisches Gold und bei Massimo Sinató einen Tango-Hut. Die Entscheidung ist nicht leicht für die Jury, denn Ross und Kevin, die in der technischen Prüfung schwächelten, haben tolle Motto-Torten abgeliefert. Am Ende trifft es Kevin Kuske, er scheidet als Erster aus. Die Rote Schürze für den Hobbybäcker der Woche geht an Stefanie Hertel, die in allen drei Aufgaben konstant abgeliefert hat.

Wann läuft "Das große Promibacken" 2020?

Die neue Staffel startet am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 20.15 Uhr. Die weiteren Folgen sind ebenfalls mittwochs um 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen. Zudem gibt es die Folgen auf Abruf beim Streamingdienst Joyn.

Wer sind die Kandidaten bei "Das Große Promibacken"?

Acht Promis stellen sich der Herausforderung. Zum ersten Mal ist ein Ehepaar dabei: "Let's Dance"-Tänzer Massimo Sinató und seine Frau, die Moderatorin Rebecca Mir, sind aber beim "Promibacken" kein Team, sondern Konkurrenten. Und wer ist der bessere Bäcker der beiden? "Momentan würde ich auf Massimo tippen. Aber jeder hat so seine Torten, die er besser kann", sagt Rebecca Mir. Erst einmal wollen beide aber nur die erste Runde überstehen. "Wenn ich irgendwann einmal Licht am Ende des Tunnels sehen sollte, möchte ich vielleicht auch Finalluft schnuppern. Das ist allerdings noch ein weiter Weg und die Konkurrenz ist sehr stark", sagt Massimo Sinató. Und wer ist diese Konkurrenz?

Hier alle acht Kandidaten im Überblick:

Moderatorin Rebecca Mir

Reality-TV-Sternchen Angelina Heger

Sänger Ross Antony

Schauspieler Raphaël Vogt

Moderatorin Ulla Kock am Brink

Sängerin Stefanie Hertel

Tänzer Massimi Sinató

Bob-Olympiasieger Kevin Kuske

Wer ist in der Jury?

Hier bleibt alles beim alten: Bettina Schliephake-Burchardt und Christan Hümbs werden auch in dieser Staffel die Kuchen, Torten und Kreationen der Hobby-Bäcker bewerten. "Wir werden auf jede Kleinigkeit achten. Ich freue mich auf kräftige Aromen, feine Nuancen und spannende Geschmackskombinationen", sagt Hümbs, der schon mehrfach Deutschlands "Pâtissier des Jahres" war. Seine Jury-Kollegin ist selbstständige Konditormeisterin und gewann mit ihren Motivtorten schon viele Preise.

Wer moderiert "Das große Promibacken"?

Auch hier müssen sich die Zuschauer nicht umstellen: Enie van de Meiklokjes, die bis auf eine kurze Babypause von der ersten Staffel an dabei ist, moderiert auch 2020 "Das große Promibacken" und steht den Promis als leidenschaftliche Bäckerin mit Rat und Tat zur Seite. "Wir haben wieder einen lustigen Haufen toller, backwütiger Promibäcker gefunden und ich freue mich immer wieder, wenn die Kollegen sich der Aufgabe stellen und mit uns in eine völlig andere Welt eintauchen. Auch diese Staffel werden die Öfen wieder heiß laufen und die Promis uns begeistern", sagt Enie van de Meiklokjes.

Wo finde ich die Rezepte aus "Das große Promibacken"?

Im Anschluss an jede Folge stellt SAT.1 die Rezepte auf seiner Homepage zur Verfügung. Dem Nachbacken steht also nichts im Weg.

Quelle: areh