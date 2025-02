Das ist bisher übers “Sommerhaus der Normalos” bekannt

Wer zieht ein?

Ins „Sommerhaus der Normalos“ ziehen Ende Februar acht Paare ein, die weder Models, noch Influencer oder Reality-Stars sind. Es sind normale Leute, mit normalen Jobs. Von Bankkaufmann über Lehrer bis hin zur IT-Spezialistin kann alles dabei sein. Sie werden sich den gleichen verrückten Spielen stellen, wie es die Stars in den vergangen Jahren gemacht haben. Auch das Nominierungsverfahren bleibt das Gleiche. Das Bauernhaus „Häuschen Elend“ in Bocholt-Barlo wird wieder einmal ungefilterte Einblicke in die Beziehungen der Paare geben und es wird sich schnell zeigen, wer der Störenfried der Gruppe ist, mit wem man sympathisiert oder welches Paar die besten Chancen hat, das Preisgeld zu gewinnen. Ob die Normalos ebenso viel Streitpotential mitbringen und sich gegenseitig aufhetzen?