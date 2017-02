Voting zur TV-Show auf RTL

Jetzt abstimmen: Wen kürt der Bachelor zur Siegerin?

Wer spielt ein falsches Spiel?

Keine leichte Aufgabe für Sebastian Pannek: Als "Bachelor 2017" muss sich der 30-jährige Kölner in der neuen Staffel der gleichnamigen RTL-Show für eine von insgesamt 22 Frauen entscheiden. Was glauben Sie? Wem schenkt Sebastian die letzte Rose?Sie sind jung, hübsch und suchen die große Liebe: 22 Kandidatinnen hoffen in der neuen Staffel von "Der Bachelor" den Mann des Lebens zu finden. In acht Doppelfolgen erleben sie Abenteuer und romantische Stunden unter der Sonne Floridas und wollen das Herz von Sebastian Pannek erobern.Doch wer meint es wirklich ernst? Und wer möchte nur seine eigene Karriere im TV-Geschäft vorantreiben? Fragen, auf die auch der Bachelor Antworten sucht. Immerhin träumt Sebastian von einer "eigenen kleinen Familie" und wird sich entsprechend gut überlegen müssen, wem er seine letzte Rose schenkt.Auch Sie können entscheiden, wer ihrer Meinung nach eine Rose verdient hätte und welche Kandidatin nur ein falsches Spiel spielt. Stimmen Sie dazu hier ab und klicken "Daumen hoch" oder wischen auf dem Smartphone nach rechts, wenn Sie für eine Kandidatin stimmen wollen. Mit einem Klick auf "Daumen runter" oder einem Wischen nach links stimmen Sie entsprechend gegen eine Kandidatin.