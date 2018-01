Abstimmung zur TV-Show auf RTL

Ein Bachelor, 22 Kandidatinnen: Wer erobert Daniels Herz?

Noch bevor es bei RTL wieder heißt "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", beginnt für den "Bachelor" die Balzsaison. So gesehen, ist es also auch eine Art Qualifikationsrunde für das Dschungelcamp 2019. Immerhin hat sich mit Kattia Vides erst kürzlich eine ehemalige Bachelor-Kandidatin erfolgreich für einen Auftritt im australischen Busch beworben – auch wenn das von RTL noch nicht bestätigt wurde.

Zunächst geht's in der neuen Bachelor-Staffel (ab 10. Januar) aber offiziell darum, dass ein Single-Mann – es handelt es sich dabei um den Immobilienmakler und Käpt'n-Blaubär-Enkel Daniel Völz – seine große Liebe findet. Oder umgekehrt: Dass eine Single-Frau den neuen "Bätschi" so toll findet, dass sie sich augenblicklich unsterblich in ihn verliebt. Im Idealfall ist das TV-Paar dann auch nach Drehschluss noch zusammen, was erfahrungsgemäß allerdings als ausgesprochen unwahrscheinlich gilt.

22 Kandidatinnen für einen Bachelor

Beste Chancen auf ein Leben an der Seite des Bachelor haben insgesamt 22 Kandidatinnen, die von RTL für ausreichend geeignet befunden wurden, um a) sich dem Herren der Runde an den Hals zu schmeißen, b) im Bikini eine Top-Figur machen oder c) für Zicken-Alarm in der Ladies-Villa zu sorgen. Wer alle drei Kriterien erfüllt, dürfte das Ticket für das Dschungelcamp 2019 derweil schon sicher haben.

Für wen sich der Bachelor letztendlich entscheidet, wird natürlich erst im großen Finale am 7. März 2018 bekanntgegeben. Schon jetzt können Sie aber für Ihre Favoritin abstimmen. Wer bekommt die letzte Rose und wer scheidet vorzeitig aus?