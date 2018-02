TV-Romanze bei RTL

Für Bachelor Daniel Völz hat die Balzsaison begonnen. Seit dem 10. Januar verteilt der Immobilienmakler Rosen an PR- und flirtwillige Frauen. Doch wer fliegt raus? Und wer schafft es bis ins große Finale? Folge für Folge im Überblick.

Die neue Bachelor-Staffel kann durchaus als eine Art Qualifikationsrunde für das Dschungelcamp 2019 gesehen werden. Immerhin hat sich mit Kattia Vides erst kürzlich eine ehemalige Bachelor-Kandidatin erfolgreich für einen Auftritt im australischen Busch beworben.

22 Kandidatinnen für einen Bachelor

Zunächst geht's in der neuen Bachelor-Staffel aber offiziell darum, dass ein Single-Mann – es handelt es sich dabei um Käpt'n-Blaubär-Enkel Daniel Völz – seine große Liebe findet. Oder umgekehrt: Dass eine Single-Frau den neuen "Bätschi" so toll findet, dass sie sich augenblicklich unsterblich in ihn verliebt. Im Idealfall ist das TV-Paar dann auch nach Drehschluss noch zusammen, was erfahrungsgemäß allerdings als ausgesprochen unwahrscheinlich gilt.

Beste Chancen auf ein Leben an der Seite des Bachelor haben insgesamt 22 Kandidatinnen, die von RTL für ausreichend geeignet befunden wurden, um a) sich dem Herren der Runde an den Hals zu schmeißen, b) im Bikini eine Top-Figur machen oder c) für Zicken-Alarm in der Ladies-Villa zu sorgen. Wer alle drei Kriterien erfüllt, dürfte das Ticket für das Dschungelcamp 2019 fast schon sicher haben.

Wer ist raus? Wer ist eine Runde weiter?

Doch für wen wird sich der Bachelor letztendlich entscheiden und wer muss die Villa im sonnigen Florida vorzeitig verlassen? Hier erfahren Sie Folge für Folge, welche Kandidatinnen eine Rose bekommen haben und wer bereits ausgeschieden ist.

Folge 1: Ehe es so richtig los ging, war das Bachelor-Abenteuer für vier Kandidatinnen auch schon wieder vorbei. Für Amelie, Angie, Lisa und Luisa hatte Daniel Völz keine Rose. Warum es zum Staffelauftakt zuging wie beim Tinder-Date erfahren Sie hier.

Folge 2: Noch bevor der Bachelor in der "Nacht der Rosen" eben jene verteilen konnte, hat sich Kandidatin Clarissa freiwillig aus der RTL-Show verabschiedet. Die 21-Jährige könne sich einfach nicht vorstellen, zu Daniel nach Florida zu ziehen und ehe sie sich "unsterblich" in ihn verliebe, wolle sie lieber gehen. Gerne geblieben wären hingegen Alina und Claudia, doch für beide Frauen gab es keine Rose. Die größte Überraschung folgte dann in der Vorschau zu nächsten Folge: Mit Christina und Samira ziehen zwei neue Kandidatinnen in die "Ladys-Villa".

Folge 3: Wie bereits von RTL angekündigt, sind mit Samira und Christina zwei neue Kandidatinnen in die Bachelor-Villa gezogen. Für Letztere ist der Traum von der großen Liebe allerdings schon geplatzt, ehe er so wirklich begonnen hatte. Christina hat ebenso keine Rose bekommen wie Janet und Roxana.

Folge 4: Leidenschaftliche Küsse und eine Nacht mit Carina, drei identische Einzeldates und die Frage, wem es denn auch wirklich um die Liebe geht: In der vierten Bachelor-Folge ist allerhand passiert. Für Janina Celine, Lina, Meike und Michelle hatte Daniel Völz allerdings keine Rose. Sie sind raus!

Folge 5: Ein Date, ein Kuss, eine Ohrfeige: Bachelor Daniel Völz hatte in der fünften Folge keine Rose für Kandidatin Yeliz – und kassierte für seine Entscheidung prompt eine Ohrfeige. Ebenfalls ausgeschieden sind Nadine und Janina.

Weiterhin mit dabei sind folglich: Carina, Samira, Kristina, Maxime, Jessica, Svenja und Janine Christin.

Auch Sie können abstimmen: Wem würden Sie eine Rose geben und wer hätte keine Chance? Wählen Sie jetzt Ihre Favoritin.