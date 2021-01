Der Bachelor 2021: Kandidatinnen, Niko Griesert und alle Infos

Die neue "Bachelor"-Staffel läuft ab Januar 2021 bei RTL und TVNOW. Hier erfahren Sie alles über Niko Griesert, die 22 Kandidatinnen und die neuen Folgen. Außerdem erfahren Sie hier immer aktuell, wer rausgeflogen ist und wer weiter dabei ist.

Es ist bereits die elfte "Bachelor"-Staffel, in der RTL einen attraktiven Junggesellen und zahlreiche Frauen auf die Suche nach der großen Liebe schickt. Wer meint es ernst? Wer will nur berühmt werden? Wer erobert Nikos Herz? Diese Fragen werden in den kommenden Wochen beantwortet.

Wer fliegt raus? Wer kommt weiter?

Woche für Woche beantworten wir diese Frage immer aktuell. Schließlich hat der neue "Bachelor" Niko Griesert die Qual der Wahl. Am Ende jeder Episode verteilt er seine Rosen und muss eine oder mehrere Frauen nach Hause schicken.

Wer ist der neue "Bachelor"?

Der neue "Bachelor" heißt Niko Griesert und kommt aus Osnabrück. Er ist 30 Jahre alt und stattliche 1,91 Meter groß. Und: Er ist Vater einer Tochter. "Sie bedeutet mir alles", sagt er über das neunjährige Mädchen, das mit seiner Mutter in den USA lebt. In Liebesdingen bezeichnet sich der IT-Projektmanager als "sehr wählerisch". Hier stellen wir den "Bachelor" etwas genauer vor.

Wer sind die Kandidatinnen?

Erneut hat RTL 22 Frauen gefunden, die sich der Konkurrenz stellen. Auch wenn "Der Bachelor" diesmal wegen der Corona-Pandemie in Deutschland produziert wird, haben es sich die Kandidatinnen nicht nehmen lassen, in Bikinis zu posieren. Als Schutz gegen die Kälte tut's ja auch eine Mütze. Hier sehen Sie Fotos der Frauen.

Die Kandidatinnen im Überblick:

Anna (30) , Flugbegleiterin aus Heidelberg

, Flugbegleiterin aus Heidelberg Debora (24) , Tänzerin und Model aus Berlin

, Tänzerin und Model aus Berlin Denise (24) , Flugbegleiterin aus Braunschweig

, Flugbegleiterin aus Braunschweig Esther (22) , Studentin aus Hannover

, Studentin aus Hannover Hannah (28) , Unternehmerin aus Berlin

, Unternehmerin aus Berlin Jacqueline B. (32) , Bankkauffrau aus Hannover

, Bankkauffrau aus Hannover Jacqueline S. (23) , selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen

, selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen Karina (24) , Kosmetikerin aus Hamburg

, Kosmetikerin aus Hamburg Kim Virginia (25) , Flugbegleiterin aus Mannheim

, Flugbegleiterin aus Mannheim Kim-Denise (23) , Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen

, Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen Laura (22) , Psychologiestudentin aus Hamburg

, Psychologiestudentin aus Hamburg Linda (25) , Jura-Studentin & Model aus Hanau

, Jura-Studentin & Model aus Hanau Maria (25) , Studentin aus Recklinghausen

, Studentin aus Recklinghausen Melissa (27) , Bankfilialleiterin aus Hahnbach

, Bankfilialleiterin aus Hahnbach Michèle (27) , Immobilienfachwirtin aus Köln

, Immobilienfachwirtin aus Köln Mimi (26) , Bürokauffrau aus Pfungstadt

, Bürokauffrau aus Pfungstadt Nadine (24) , Personalleiterin aus Tuttlingen

, Personalleiterin aus Tuttlingen Nina (20) , Studentin aus Pirna

, Studentin aus Pirna Nora (31) , Unternehmerin aus Leipzig

, Unternehmerin aus Leipzig Stefanie Desiree (27) , Operationstechnische Assistentin aus München

, Operationstechnische Assistentin aus München Stephie (25) , Store Managerin aus Olching

, Store Managerin aus Olching Vivien (27), Erzieherin aus Berlin

Wann läuft "Der Bachelor" auf RTL?

Die elfte Staffel von "Der Bachelor" wird ab Mittwoch, 20. Januar 2020 bei RTL ausgestrahlt. Die neuen Folgen laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr. Im Premiumbereich des Streaming-Portals TVNOW sind die Folgen immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Abruf verfügbar. Die elfte Staffel umfasst insgesamt neun Folgen.

Wo wird "Der Bachelor" gedreht?

Während es zuletzt für den "Bachelor" und die Kandidatinnen ins warme Mexiko ging, wurde die 2021er Staffel in Deutschland gedreht. Schuld ist natürlich die Corona-Pandemie. "Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland", sagt Niko Griesert.

Quelle: areh