| Neue Folge auf RTL

Kattia und der Bachelor – erst Tanzkurs, dann Geständnis

Neue Folge, neuer Zoff: Wieder ist es Kandidatin Kattia, die in einer neuen Episode der RTL-Show "Der Bachelor" den Zorn der übrigen Damen auf sich zieht. Sebastian lässt sich davon allerdings nicht beirren und lädt die gebürtige Kolumbianerin zu einer heißen Tanzstunde ein. Doch noch am selben Abend überrascht Kattia den Junggesellen mit einem Geständnis.

Zwölf Frau buhlen in der vierten Folge noch um das Herz von Bachelor Sebastian Pannek. Unter ihnen auch Silvana und Sabrina, die per Helikopter zu einem Doppeldate eingeflogen werden sollen. Für Sabrina, die unter Flugangst leidet, ist das allerdings zu viel: "Das ist mir kein Mann wert", sagt sie und verzichtet somit auf ein Date mit dem Bachelor. Freie Fahrt also für Silvana!

Sebastian überrascht die Damen

Am nächsten Morgen überrascht Sebastian die Damen derweil mit einem unerwartetem Besuch in der Ladys-Villa. "Ich bin gespannt, welches Mädel wie reagieren wird. Mir ist es schon wichtig, sie auch mal ungeschminkt zu sehen", erklärt er. Und die Überraschung ist geglückt, die Stimmung ausgelassen – zumindest bis Kattia verrät, was einige Kandidatinnen am Vorabend getrieben haben.

"Gestern haben die gespielt, mit Sekt und Bällchen. Die waren alle besoffen hier", erzählt sie. Und ergänzt: "Ich könnte mir vorstellen, dass hier welche Taktiken haben." Verständlich, dass solche Aussagen bei ihren Mitkonkurrentinnen eher weniger gut ankommen. Zumal Kattia bereits in den vergangenen Folgen für ihre freizügige, offensive Art kritisiert wurde.

Erst Tanzstunden, dann Geständnis

Bachelor Sebastian lässt sich davon allerdings nicht beirren und lädt Kattia zu einem Einzeldate ein. In Little Havanna, dem kubanischen Viertel von Miami, geht es zu einer Tanzstunde, bei der Kattia wiederholt den intensiven Körperkontakt sucht. "Ich hab einfach Bock darauf, mit ihr zu tanzen", lässt der Bachelor wissen. Schließlich sei Kattia "durch und durch Latina" und da passe Salsa einfach zu ihr.

Generell wirkt Sebastian von der 28-jährigen Dolmetscherin sehr angetan: "Ich glaube, dass Kattia das Herz am rechten Fleck hat. Auf der Zunge natürlich auch, aber das gefällt mir gut." Ob er seine Meinung über die gebürtige Kolumbianerin am Ende des Tages noch ändern wird, bleibt allerdings abzuwarten. Denn nach der intimen Zweisamkeit folgt ein tränenreiches Geständnis...

Wer sich in der Nacht der Rosen von Sebastian verabschieden muss, und was Kattia dem 30-Jährigen gesteht, zeigt RTL am Mittwoch um 20.15 Uhr in einer neuen Folge von "Der Bachelor".

Stimmen Sie ab: Wer hat eine Rose verdient und welche Kandidatin spielt ein falsches Spiel?