| Bachelor-Kandidatin

Die fünfte Folge der RTL-Sendung "Der Bachelor" ist mit einem Schock für Junggeselle Daniel Völz zu Ende gegangen. Kandidatin Yeliz verpasste dem Immobilienmakler eine satte Ohrfeige, nachdem dieser ihr keine Rose gegeben hatte. Via Instagram hat die 24-Jährige nun ausführlich erklärt, was zu ihrer emotionalen Reaktion geführt hat.

Es hätte so schön sein können: Nach einem Helikopterflug über Miami, für den die an Höhenangst leidende Yeliz all ihren Mut zusammennahm, hatte Bachelor Daniel Völz die Visagistin aus Hannover zum romantischen "Rooftop-Dinner" über den Dächern der Stadt eingeladen. Mit Sätzen wie "Ich bin irgendwie faszniert von dir. Immer wenn du im Blickfeld bist, ist irgendwie... ich merke, dass ich da immer hingucken muss" oder dem Geständnis, dass er beim Helikopterflug in einigen Momenten fast schon vergessen habe, dass neben Yeliz auch Samira mit an Bord war, ließ er das Herz der 24-Jährigen schneller schlagen – und beugte sich schließlich zu ihr rüber, um sie zu küssen.

Und während Yeliz den Moment mit "Es war wie in einem Märchen" beschrieb, war der Kuss für Bachelor Daniel zwar "sehr schön, aber es kam irgendwie von ihrer Seite nichts zurück". Später erklärte er seine Entscheidung, Yeliz keine Rose zu geben, damit, dass sie zu "verkopft" sei. Was folgte, ist bekannt: Eine schallende Ohrfeige.

Was sie Bachelor Daniel jetzt wünscht

Yeliz selbst hat sich in einem Posting bei Instgram nun wie folgt erklärt: "Wie einige von Euch während meiner Zeit beim Bachelor vermutlich mitbekommen haben, bin ich eher der Typ Mensch, der nicht so leicht jemanden an sich und sein Herz lässt, einfach aus Angst verletzt zu werden", so Yeliz unmittelbar nach der Ausstrahlung der fünften Folge. An ihrer Reaktion habe der Zuschauer merken können, dass sie mit "vollem Herz und Leidenschaft" dabei gewesen sei und natürlich habe sie auch gewusst, worauf sie sich mit der Teilnahme in der RTL-Show einlasse. "Doch als ich nach unserem Date meinen Namen nicht hörte, war ich innerlich so tief enttäuscht, dass es einfach über mich kam", schreibt sie.

Sie wünsche sich sehr, dass Daniel in den kommenden Folgen "ehrlicher, sensibler und mit noch mehr Feingefühl mit den verbliebenen Frauen umgeht." Er spreche zwar sehr sehr viel von Gefühlen und gebe einem das Gefühl, etwas ganz besonderes zu sein, doch "schade, dass es am Ende alles heiße Luft war und jede Frau dieselben Komplimente bekommen hat."

"Denkt immer daran: Niemand ist perfekt"

Auf ihre Zeit beim Bachelor blicke sie dennoch positiv zurück. "Ich habe Freunde fürs Leben gefunden, die Erfahrungen meines Lebens gemacht und sehr viel über mich selbst und Menschen gelernt. Als eigentlich schüchternes Mädchen von nebenan, kann ich heute voller stolz sagen: Dieses Abenteuer hat mich definitiv sehr geprägt und mein Selbstbewusstsein gestärkt." Am Ende ihres Postings richtet sie zudem noch einen Appell an ihre Fans: "Denkt immer daran: Niemand ist perfekt, muss er auch nicht. Wir sind alles nur Menschen mit Stärken und Schwächen, Ecken und Kanten."

Und Bachelor Daniel? Der soll angeblich noch immer auf eine Entschuldigung von Yeliz warten.

Der Instagram-Post von Bachelor-Kandidatin Yeliz: