Viola, Erika und Clea-Lacy: Bachelor Sebastian bekommt sie alle

Drei Dreamdates, drei Frauen und eine schwere Entscheidung: Bachelor Sebastian Pannek muss sich in der vorletzten Folge der RTL-Kuppelshow von einer weiteren Kandidatin verabschieden. Grund genug also, vorher nochmal ordentlich zu knutschen.

Welch willkommene Abwechslung für den Bachelor! Statt die drei verbliebenen Damen mit weiteren Ausflügen und romantischen Nächten zu überraschen, sind diesmal Viola, Erika und Clea-Lacy an der Reihe. Sie dürfen (oder müssen?) Sebastian zu einem Date ihrer Wahl einladen.

Erika entscheidet sich für einen gemeinsamen Sushi-Kurs, Clea-Lacy lädt den Bachelor zur Shoppingtour ein und Viola hat sich für ihr Date mit Sebastian einen Bowling-Abend ausgesucht.

Zwischen Dreamdates und Textil-Discounter

Im Grunde spielt das aber alles gar keine Rolle, denn: "Es ist immer wieder schön Sebastian zu sehen, egal an welchem Ort der Welt", meint Viola. Und auch Clea-Lacy lässt wissen: "Für mich zählt nicht der Ort an dem ich mit Sebastian bin, sondern das ich bei ihm bin." Die nachfolgenden Dreamdates hätte sich der Bachelor, der im echten Leben am 31. März in Bielefeld die Filiale eines Textil-Discounters eröffnet, also auch sparen können.

Die von RTL aufgestellten Regeln lassen das allerdings nicht zu und "die Dreamdates", so erklärt Sebastian, "das ist ja schon irgendwie eine heiße Phase, es geht dem Ende entgegen." Warum also nicht nochmal ordentlich Spaß mit allen drei Kandidatinnen haben?

Reisestress und Zärtlichkeiten

Was folgt, ist ein Ausflug mit Viola auf die Karibikinsel St. Lucia, ein Dreamdate in Colorado am Fuße der Rocky Mountains mit Erika und ein Kurz-Urlaub mit Clea-Lacy auf Jamaica. Belohnt wird der Reisestress immerhin mit einem Sonnenuntergang am Strand, einem Abend in einer Blockhütte vor dem Kamin und Reggae-Musik beim Candlelight-Dinner. Und – so verraten es die Bilder – Sebastian kommt allen drei Kandidatinnen näher.

Wer schließlich in der Nacht der Rosen ohne eine solche nach Hause fliegen muss und wer in der kommenden Woche ein letztes Mal mit Sebastian auf Tuchfühlung geht, zeigt RTL am Mittwoch um 20.15 Uhr in "Der Bachelor".

