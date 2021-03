Der Bachelor - Wiedersehen 2021: Wann kommt der Talk danach bei TVNOW?

Der Talk danach hat beim "Bachelor" schon Tradition. Unmittelbar nach dem Finale wird noch einmal Tacheles geredet. Doch in diesem Jahr müssen sich die Fans länger gedulden.

Anders als in den Vorjahren wird die Sendung mit Frauke Ludowig nicht direkt nach dem Finale gesendet. Stattdessen macht RTL für "Der Bachelor - Nach der letzten Rose" eine Woche später (Mittwoch, 24. März) den Sendeplatz um 20.15 Uhr frei. Was steckt hinter der veränderten Programmplanung?

Hauptgrund dürfte sein, dass sich RTL in diesem Jahr vom Talk danach besonders gute Einschaltquoten verspricht. Gerüchteweise gibt es viel zu besprechen, denn "Bachelor" Niko soll mit Gewinnerin Mimi nicht mehr zusammen sein. Außerdem hat der "Bachelor" im Finale eine eigentlich schon ausgeschiedene Kandidatin zurückgeholt. Das gab's noch nie!

Deshalb dauert das Finale anders als in den Vorjahren diesmal zwei Stunden (inklusive Werbung natürlich). In den Vorjahren lief das eigentliche Finale meist nur etwa eine Stunde, danach ging es zum Talk. Auch die große Aussprache bei Frauke Ludowig eine Woche später ist diesmal für zwei Stunden angesetzt.

Bei einem so wankelmütigen "Bachelor" gibt es schließlich einiges zu bereden. Wie haben die Kandidatinnen sein Hin und Her empfunden? Zudem wollen die Zuschauer wissen: Ist er wirklich mit der zweitplatzierten Michèle zusammen, wie es verschiedene Medien berichten? Die Antwort von Niko selbst gibt es - hoffentlich - am 24. März bei RTL.

Bei Streaming-Anbieter TVNOW ist der Talk ab Samstag, 20. März, im Premiumbereich abrufbar.

