| Folge 3 der RTL-Show

Gab es in der zweiten Folge nur einen feuchten Schulterkuss von Rafi, wird es in der dritten Episode der neuen "Bachelorette"-Staffel ernst: Nadine Klein und Alex Hindersmann verbringen ein traumhaftes Date und es kommt zum ersten Kuss.

"Ich wollte mich schon immer wie eine Prinzessin fühlen. Alex, möchtest du heute mein Prinz sein?" – mit diesen Worten wird Bachelorette Nadine Klein den 29-Jährigen am Mittwochabend zu einem romantischen Einzeldate einladen. Per Kutschfahrt geht es zu einem Palast, den Kaiserin Sissi einst erbauen ließ und vor traumhafter Kulisse wird eng umschlungen getanzt.

Bevor Alex jedoch wieder zu seinen Mitstreitern zurück muss, flüstert er der Bachelorette noch ins Ohr: "Ich kann dich so nicht gehen lassen" – und es kommt zum ersten Kuss der laufenden Staffel. "Das hat heute auch auf jeden Fall Schmetterlingspotenzial", schwärmt Nadine und auch Alex hat den Abend sichtlich genossen.

Ob er seinen Konkurrenten erzählen wird, was passiert ist und welche zwei Kandidaten Nadine in der Nacht der Rosen nach Hause schickt, zeigt RTL am Mittwoch um 20.15 Uhr.