| Datingshow von RTL

Jetzt wird es wirklich ernst für "Die Bachelorette" Nadine Klein. Sie muss sich entscheiden, welche vier Kandidaten sie in den "Homedates" wiedersehen möchte. Doch nach einer gemeinsamen Nacht auf einer einsamen Insel steigt einer der sechs verbliebenen Männer freiwillig aus.

Wessen Familie möchte die Bachelorette Nadine Klein kennenlernen? Für wen ist kurz vor den "Homedates" Endstation? Bevor sie eine Entscheidung trifft, lädt Nadine die sechs verbliebenen Kandidaten zum Gruppendate ein. Nach einem Bootstrip mit einem luxuriösen Katamaran kommt das Kontrastprogramm: Nadine und ihre Auserwählten verbringen die Nacht auf einer einsamen Insel. Chris, Filip, Alex, Daniel, Brian und Maxim müssen ein Feuer machen, die Zelte aufbauen und sich um die Nahrungsbeschaffung kümmern.

In Einzelgesprächen machen die Männer noch einmal Werbung für sich. Filip gesteht Nadine: "Ich kann dir sagen, in meinem Leben hat wirklich nur eine Frau meine Family kennengelernt."

Doch als die Bachelorette am nächsten Morgen auch von den Kandidaten eine Entscheidung fordert, hat einer plötzlich keine Lust mehr auf ein "Homedate" mit Nadine. Welcher Teilnehmer die Bachelorette in dieser späten Phase der Sendung noch hängen lässt, zeigt RTL am Mittwoch, 22. August, ab 20.15 Uhr.