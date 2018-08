| Dating-Show bei RTL

Sommer, Sonne und heiße Flirts: Für die Kandidaten der fünften Staffel der RTL-Show "Die Bachelorette" geht es um die große Liebe oder aber zumindest um ein bisschen TV-Ruhm. In insgesamt acht Folgen wollen die Teilnehmer das Herz von Nadine Klein erobern. Wie immer stellt sich dabei Woche für Woche die Frage: Wer ist raus? Wer ist noch dabei? Die wichtigsten Fakten zur neuen Staffel im Überblick.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Diese Frage gilt es nun Woche für Woche zu beantworten. Bachelorette Nadine Klein wird sich Folge für Folge in der Nacht der Rosen entscheiden müssen, wen sie näher kennenlernen möchte und auf wen sie verzichten kann. Wir berichten an dieser Stelle Folge für Folge:

Folge 6: Nach einem letzten Gruppendate musste Bachelorette Nadine Klein sich entscheiden, mit welchen vier Kandidaten sie ein Homedate verbringen und wessen Familie sie kennenlernen wollte. Chris ging noch vor der Entscheidung freiwillig, bei ihm hatte es einfach nicht gefunkt. In der Nacht der Rosen verschob Nadine ihrerseits Brian in die "Friendzone" und warf ihn eiskalt aus der Sendung. Für Alex, Filip, Daniel und Maxim ging es dagegen in die Homedates. Dort stimmte dann trotz zweier süßer Nichten die Chemie zwischen Nadine und Maxim nicht. Der Ingenieur ist raus, für Alex, Daniel und Filip geht's in die Dreamdates mit der Bachelorette.

Folge 5: Schon zu Beginn der Sendung machte Bachelorette Nadine Klein klar, dass jetzt Schluss mit lustig sei. Schließlich stehen bald schon die "Homedates" an, sie dürfe jetzt also keine Zeit mehr verlieren. Der erste Leidtragende war Eddy, der schon vor der Nacht der Rosen von der Bachelorette nach Hause geschickt wurde. Im direkten Duell zwischen den "Bei euch habe ich noch so viele Fragezeichen"-Kandidaten zog der Tanz- und Fitnesstrainer gegen den schüchternen Brian den Kürzeren. In der Nacht der Rosen warf die Bachelorette noch weitere zwei Kandidaten raus. Grieche Jorgo musste trotz "Heimvorteil" genauso abreisen wie Dave. Noch dabei sind dagegen Daniel, der nach einem Einzeldate die Nacht mit Nadine verbringen durfte, sowie Alex, Filip, Chris, Brian und Maxim.

Folge 4: Die Bachelorette war noch keine fünf Minuten auf Sendung, da war der erste Kandidat auch schon raus: Rafi ist freiwillig gegangen. Zu oft sei er falsch verstanden worden, zu extrem sei sein Heimweh, erklärte er. Fortan waren es also nur noch elf Kandidaten, die das Herz von Nadine Klein erobern wollten, doch vor allem bei Stefan zündete der Funke nicht so richtig. Der 35-Jährige haderte mit sich, entschied sich dann aber ebenfalls für den freiwilligen Auszug. Nadine selbst wählte somit nur noch einen Kandidaten raus: Kevin muss seine Koffer packen. Weiter mit dabei sind hingegen Chris, Daniel, Brian, Alex, Maxim, Filip, Jorgo, Dave und Eddy.

Folge 3: Lange hat es nicht gedauert. Der erste Kuss ist gefallen. Alex nutzte bei seinem perfekten Einzeldate die Gunst der Stunde und knutschte sich in Nadines Herz und in die nächste Runde. Nadine bewies, dass Sie nicht nur Lady sondern auch Kumpel sein kann. Sie überraschte die Jungs lässig mit Bier, Pizza und Jogginghose und lockte so einige aus der Reserve. Sören und Dennis mussten sich von Bachelorette Nadine verabschieden.

Folge 2: Oh je! Animateurin und Bachelorette Nadine Klein musste in dieser Folge gleich zwei Geständnisse verkraften. Stefan ist nach 15 Jahren Beziehung noch immer verheiratet und Andi rasiert sich nicht nur die Beine, sondern auch noch seine Arme! Als wenn das noch nicht genug sei, musste die 32-Jährige auch noch ein ganz mieses Einzeldate mit Dennis verbringen. Der Tourismuskaufmann sprach kaum ein Wort und wich den Blicken von Nadine permanent aus. Date geht definitiv anders! Eine zweite Chance bekam er dennoch. Raus sind hingegen Andi, Manuel und Jan. Noch dabei sind demnach: Alex, Rafi, Stefan, Maxim, Sören, Brian, Filip, Jorgo, Chris, Daniel, Kevin, Dennis, Dave, Eddy.

Folge 1: Ein Kandidat, der aus dem Auto steigt und schreit? Ein Kandidat, der erst ein Lied singt und der Bachelorette anschließend eine Wanduhr schenkt? Ein 39-jähriger Möchtegern-Macho mit platten Anmachsprüchen? Ein Chirurg, der sich selbst Botox spritzt? Ohne Frage: Der Auftakt der neuen Bachelorette-Staffel hatte für Trash-TV-Liebhaber – und auch für Nadine Klein – allerlei zu bieten. Und dennoch musste die 32-Jährige in der ersten Nacht der Rosen gleich drei Kandidaten wieder nach Hause schicken. Raus sind: Sascha, Vadim und Kai.

Wer ist die Bachelorette?

Nadine Klein ist die Frau, die für die Männer zur Traumfrau oder auch zur Herzensbrecherin werden kann. Wie es ist, in der Nacht der Rosen leer auszugehen, musste die 32-Jährige schließlich selbst schon erfahren. Erst im Januar 2018 wurde sie als Kandidatin der achten Bachelor-Staffel in der fünften Folge von Junggeselle Daniel Völz aussortiert. Nun selbst in der Position zu sein, aus 20 Teilnehmern wählen zu dürfen, kommt der Wahl-Berlinerin entsprechend sehr gelegen: "Ich freue mich auf tolle Männer und heiße Flirts!" Der schöne Nebeneffekt: Nadine Klein soll von RTL rund 50.000 Euro für ihre Rolle als Bachelorette kassieren. Keine so schlechte Gage für eine Master-Studentin in Kultur- und Medienmanagement, die zudem als Verkaufsberaterin für Luxus- und Premiummarken ihre Brötchen verdient.

Zu ihren größten Hobbys zählt derweil das Tanzen. Seit ihrem 14. Lebensjahr begeistert sich die 1,70 Meter große Brünette vor allem für Theater, Ballett und Hip Hop und war bereits in mehreren Musikvideos und Werbespots zu sehen. Weil es mit der Schauspielerei bislang aber nicht geklappt hat, träumt Nadine Klein inzwischen von einer Karriere als PR-Managerin im Fashion-Bereich. Dass sie sich für Mode begeistern kann, zeigt sie auch immer wieder ihren rund 50.000 Fans bei Instagram. Regelmäßig postet sie Fotos in modischen Outfits – mal im sommerlichen Bikini, mal im wohlig-warmen Wintermantel.

Welche Kandidaten nehmen teil?

Sie sind zwischen 24 und 39 Jahre alt, Unfallchirurg, Käfigkämpfer oder auch ehemaliger Stripper: Die Kandidaten der neuen Bachelorette-Staffel sind so verschieden wie selten.

Konkret wollen Alexander Hindersmann, Andi Janzen, Brian Dwyer, Chris Kunkel, Daniel Lott, Dave Rupp, Dennis Zrener, Eddy Mock, Filip Pavlovic, Jan Elsigk, Jorgo Alatsas, Kai Schrader, Kevin Pander, Manuel Dichtl, Maxim Sachraj, Rafi Rachek, Sascha Schmitz, Sören Altmann, Stefan Gritzka und Vadim Vyskuboy das Herz von Bachelorette Nadine Klein höher schlagen lassen. Mehr zu den einzelnen Kandidaten, ihren Beruf, ihre Hobbys und ihren Instagram-Profilen gibt's hier in Kurz-Steckbriefen.

Wann sind die Sendetermine?

Der Startschuss für die fünfte Bachelorette-Staffel fällt am 18. Juli 2018 bei RTL. Der Kölner Sender strahlt die acht, jeweiles zweistündigen Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr aus. Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 18. Juli 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: 25. Juli 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3, 01. August 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4, 08. August 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5, 15. August 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6, 22. August 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7, 29. August 2018, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8 (Finale), 05. September 2018, 20.15 Uhr, RTL

Eine ganze Folge im Stream sehen: So geht's!

Sie habe eine Bachelorette-Folge verpasst und wollen sie in der Wiederholung oder gar gleich im Stream sehen? Kein Problem! In unserer Mediathek stehen die Folgen in der Regel einen Tag nach der Ausstrahlung im TV auf Abruf bereit. Ebenso können Sie über das zur RTL Mediengruppe gehörende Streamingportal TV Now eine Folge in der Wiederholung sehen oder direkt live im Stream schauen.