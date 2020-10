| Datingshow bei RTL

Von Antje Rehse

Es wird wieder romantisch. Oder peinlich. Oder beides. Bei RTL startet die siebte Staffel der Datingshow "Die Bachelorette". Hier erfahren Sie alles über "Bachelorette" Melissa Damilia, die 20 Kandidaten, die um ihr Herz buhlen und die Sendetermine.

Außerdem verraten wir für alle, die mal eine Folge verpasst haben, wer ausgeschieden ist und wer bei Melissa punkten konnte. Denn auch in der neuen Staffel gilt: In der "Nacht der Rosen" wird es ernst.

Wer ist die "Bachelorette"?

Die neue "Bachelorette" ist keine Unbekannte: Melissa Damilia war schon in mehreren Reality-Shows zu sehen. Bekannt wurde sie durch "Love Island" bei RTLZWEI, wo sie zwar keinen Partner fand, aber das Interesse von Pietro Lombardi weckte. Der Sänger und frühere "DSDS"-Sieger wollte Melissa unbedingt kennenlernen. Mehr als ein heißer Flirt wurde daraus aber nicht. Im Sommer machte Melissa bei "Kampf der Realitystars" mit – die Sendung wurde ebenfalls bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Melissa Damilia ist 24 Jahre alt und wohnt in Stuttgart. Sie ist gelernte Drogistin sowie Make-Up-Artist und Hairstylistin. Mittlerweile dürfte sie ihren Lebensunterhalt aber vor allem als Influencerin verdienen. Bei Instagram hat sie über 400.000 Follower, durch die Teilnahme in "Die Bachelorette" dürfte sie ihren Bekanntheitsgrad nochmal steigern. Jede Menge Bilder von Melissa Damilia und weitere Infos finden Sie hier.

Wer sind die Kandidaten?

20 Single-Männer haben sich beworben und sind im Casting ausgewählt worden. Wie das in solchen Formaten sein muss, sind sie fast alle ziemlich durchtrainiert und ziemlich selbstbewusst. "Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz", sagt zum Beispiel Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München. "Ganz Deutschland wird mich feiern!", ist sich Barkeeper Emre sicher. Alle 20 Kandidaten stellen wir in dieser Bildergalerie vor.

Die Liste der "Bachelorette"-Kandidaten:

Adriano (35) aus Düsseldorf

Alex Gérard (31) aus Berlin

Alexander (24) aus Essen

Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Emre (30) aus München

Florian (27) aus Köln

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Manuel (25) aus Kassel

Maurice (25) aus Neuruppin

Moritz (31) aus Darmstadt

Patrick (29) aus München

Rouven (31) aus Stuttgart

Saverio (35) aus Waiblingen

Sebastian (33) aus Hamburg

Wer ist raus und wer ist weiter?

Schon in der ersten Folge muss Melissa schon wieder mehrere Kandidaten aussortieren. Die "Bachelorette" hat die Qual der Wahl: Wen sie weiter kennenlernen möchte, der bekommt eine Rose. Wer leer ausgeht, muss nach Hause fahren. Um ihr die Entscheidung etwas leichter zu machen, kann Melisse die Kandidaten zu Einzeldates und Gruppendates einladen. Folge für Folge erfahren Sie hier, wer ausgeschieden ist und wer noch dabei ist.

Wann läuft die "Bachelorette"?

Ab dem 14. Oktober laufen die neuen Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Insgesamt besteht die Staffel aus acht Folgen, die je zwei Stunden dauern (inklusive Werbung). In der achten Folge vergibt Melissa ihre letzte Rose, anschließend wird die Staffel beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig noch einmal aufgearbeitet.

Sind die Folgen vorab bei TVNOW als Stream zu sehen?

Ja. Wie seit einiger Zeit bei vielen Reality-TV-Formaten üblich, stellt RTL die neuen Folgen jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV schon beim Streaming-Anbieter TVNOW zur Verfügung. Zu sehen sind sie dort vorab allerdings nur im kostenpflichtigen Premiumbereich.

Wo wurde die "Bachelorette"-Staffel gedreht?

In diesem Jahr wurde die RTL-Show erneut in Griechenland aufgezeichnet. Die letzten drei verbliebenen Kandidaten dürfen mit Melissa ein "Dreamdate" an einem ungewöhnlichen Ort verbringen.