Die Bachelorette bei TVNOW: Warum gibt es noch keine neue Folge?

Warten auf "Die Bachelorette": Am Mittwochabend fragten sich Fans der RTL-Sendung, warum noch keine neue Folge bei TVNOW online war. Normalerweise stehen die neuen Folgen dort im kostenpflichtigen Bereich eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Dass das diesmal nicht so ist, hat einen einfachen Grund: In der kommenden Woche (am 11. November) läuft bei RTL keine neue Folge der "Bachelorette". Stattdessen überträgt der Sender das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien.

Die nächste "Bachelorette"-Folge wird dann erst eine Woche später, am 18. November bei RTL zu sehen sein. Bei TVNOW ist sie ab dem 11. November verfügbar. Das Finale der Datingshow läuft am 9. Dezember bei RTL..

"Bachelorette" Melissa hatte in der Folge am Mittwoch (4. November) drei weitere Kandidaten nach Hause geschickt: Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz, Sebastian (33) aus Hamburg und Patrick (29) aus München. Damit sind noch achte Kandidaten dabei, die auf die letzte Rose hoffen.

