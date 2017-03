| "Tödliche Juwelen"

"Die Rosenheim-Cops": ZDF dreht Folge in Spielfilmlänge

In München, Rosenheim und St. Johann wird derzeit ein 90-minütiges Winterspecial der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" gedreht. In "Tödliche Juwelen" stehen u.a. Dieter Fischer, Joseph Hannesschläger und Igor Jeftic vor der Kamera.

Im Rosenheimer Hotel "Bergkamm" steigen die Schönen und Reichen ab, unter ihnen auch Anton Stadler (Dieter Fischer), der dort ein paar erholsame Tage mit seiner Frau (Isabel Mergl) verbringen möchte. Die Leiche eines Juweliers, die auch noch in seiner Suite entdeckt wird, weiß das allerdings zu verhindern.

Viele Verdächtige

Stadlers Kollegen Sven Hansen (Igor Jeftic) und Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) nehmen prompt die Ermittlungen auf, denn Verdächtige gibt es viele. Da wäre die verheiratete Elke Baum (Susu Padotzke), die offenbar mit dem Toten in enger Beziehung stand. Oder Skilehrer Alois "Elvis" Stockhammer (Michael Menzel), der nach der Tat mit einem blauen Auge auftaucht. Oder auch der ominöse Hoteltester Jonas Jordan (André Röhner) und Hoteldirektorin Katharina Haberl (Katharina Stemberger), die sich von dem Juwelier bestechen ließ.

Selbst die Mitarbeiterin des getöteten Juweliers, Theresa Lombardi (Daniela Kiefer), scheint in kriminelle Machenschaften verstrickt zu sein und dann machen sich auch noch Elke Baums Ehemann Arnold (Mark Kuhn) sowie ihre Freundin Cora Brixner (Isabella Schmid) verdächtig.

Star-Geiger verliebt sich in Miriam Stockl

Miriam Stockl (Marisa Burger) hält sich derweil im "Bergkamm" auf und lernt den berühmten Geigenvirtuosen Maximilian Kranich (Andreas Kiendl) kennen, der sich in sie verliebt. Marie Hofer (Karin Thaler) und Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) würden Kranich hingegen gern für ein Konzert in der Musikakademie gewinnen und setzen ihre Hoffnungen entsprechend in Frau Stockl.

Gedreht wird voraussichtlich noch bis zum 22. März 2017. Wann das Winterspecial im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.