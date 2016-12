| Kult-Sketch

"Dinner for One" im TV: Sendetermine im Überblick

12 Uhr, rbb: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

15.25 Uhr, NDR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

16.45 Uhr, HR: Dinner for one auf Nordhessisch

17.20 Uhr, WDR: Stunksitzung: Döner for one

17.35 Uhr, WDR: Dinner op Kölsch

17.40 Uhr, NDR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

18 Uhr, WDR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

18 Uhr, SWR: Dinner for one - Schweizer Version

18.07 Uhr, rbb: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

18.40 Uhr, HR: Dinner for one auf Hessisch

18.55 Uhr, BR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

18.55 Uhr, ARD: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

19 Uhr, MDR: Dinner for one

19.10 Uhr, HR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

19.25 Uhr, SWR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

19.40 Uhr, NDR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

21.40 Uhr, WDR: Dinner for Wan(ne)

21.55 Uhr, SWR: Dinner for one - Schweizer Version

22.35 Uhr, WDR: Dinner op Kölsch

23.35 Uhr, NDR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

23.50 Uhr, SWR: Dinner for one - Schweizer Version

00.30 Uhr, ARD: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

00.35 Uhr, BR: Dinner for one oder Der 90. Geburtstag

Wohl kaum eine Sendung genießt einen derartigen Kultstatus wie " Dinner for one oder: Der 90. Geburtstag ". Der 1963 vom NDR für das Fernsehen produzierte etwa 18-minütige Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton und seiner Partnerin , ist die weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion.Seit 1963 wurde der Sketch allein in Deutschland über 230 Mal im Fernsehen ausgestrahlt und gehört an Silvester inzwischen zum festen Bestandteil der dritten Programme. Rund 15,6 Millionen Deutsche schalteten im Rekordjahr 2004 zum 90. Geburtstag von Miss Sophie (May Warden) und ihren vier geladenen Gästen - Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom und Sir Toby - ein. Dumm nur, dass alle Freunde von Miss Sophie bereits verstorben sind, sodass Butler James (Freddie Frinton) die Rolle eines jeden einzelnen übernehmen muss.Bis auf die von Heinz Piper gesprochene deutsche Einleitung ist der Sketch komplett in englischer Sprache gehalten. Dank der sich wiederholenden "Runnig Gags" ist die Handlung aber dennoch leicht verständlich. Wer sich mit der Originalfassung nicht anfreunden kann, hat mehrere Abwandlungen in deutscher Fassung zur Auswahl: So gibt es unter anderem das "Dinner for One - up Platt", das "Dinner op Kölsch", das "Dinner for One in Berlin" oder auch das "Dinner for One auf Hessisch."