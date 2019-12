| "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Es wird ernst: Im Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", besser bekannt als das RTL-"Dschungelcamp". Der Sender macht noch ein Geheimnis um die neuen Dschungel-Bewohner, doch wenn man der Gerüchteküche glauben mag, ist die Kandidatenliste nun komplett.

Am Freitag, 10. Januar 2020, beginnt die neue Staffel. Dann soll auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Raúl Richter mit dabei sein. Wie die "Bild" berichtet, komplettiert er die Kandidatenliste der Ausgabe 2020. Sollte die Zeitung recht behalten, wird der Schauspieler im Dschungel auf Anastasiya Avilova (zuletzt "Temptation Island"), Daniela Büchner ("Goodbye Deutschland"), Marco Cerullo ("Bachelor in Paradise"), Prince Damien ("DSDS"), Sonja Kirchberger (Schauspielerin), Antonia Komljen ("DSDS"), Günther Krause (Ex-Bundesverkehrsminister), Elena Miras ("Sommerhaus der Stars"), Claudia Norberg (Ex von Michael Wendler), Sven Ottke (ehemaliger Boxer) und Trödel-Experte Markus Reinecke ("Die Superhändler") treffen.

Ob diese Liste wirklich stimmt, wird sich zeigen. Offiziell bestätigt hat RTL sie noch nicht. "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht. RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekanntgeben", hieß es von Seiten des Senders.

Was dagegen schon jetzt feststeht, ist, dass Dr. Bob bei RTL seine eigene Sendung bekommt. Am 12. Januar strahlt RTL das Special "Dr. Bob's Australien" aus. Gemeinsam mit Torsten Legat und der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki zeigt der Arzt für alle Fälle den RTL-Zuschauern seine Heimat.