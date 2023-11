Du hast Deine Teilnahme bereits bestätigt!

Start der zweiten Staffel

Heftige Dreharbeiten bei "Das große Promi-Büßen"?: „Dreimal kam der Krankenwagen, es fließt Blut"

"Dieses Format toppt alles, was es bis jetzt gab", erklärt "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel noch geschockt von seiner Teilnahme an der Reality-Show "Das große Promi-Büßen". Am 09. November startet die zweite Staffel bei ProSieben. Aktuell werden immer mehr Details zur Sendung bekannt. Die Rede ist von unerwartet, krassen Dreharbeiten. So soll Blut geflossen sein und dreimal musste der Krankenwagen gerufen werden. Zudem ist nun bekannt, welche Promis bei Moderatorin Olivia Jones für ihre Fehltritte büßen wollen.

MEHR