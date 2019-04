| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: "Helfer in Not" und "DNA-Tests"

"Helfer in Not" und "DNA-Tests" Gäste: Janina Dressler (Anti-Gewaltbeauftragte der Berliner Feuerwehr), Saskia Biskup (Humangenetikerin), Giovanni Maio (Medizinethiker), Anne Müller (ließ sich nach DNA-Test die Brüste amputieren)

Seit Jahren steigt die Zahl der Angriffe auf Polizei und Rettungsdienste. Schaulustige behindern die Einsätze. Woher kommt diese Respektlosigkeit und oft auch Brutalität? Dunja Hayali hat einen Tag auf der Feuerwache am Hamburger Hauptbahnhof verbracht und mehrere Einsätze miterlebt. Zudem Thema in der Sendung: DNA-Tests. Dunja Hayali wollte herausfinden, was für und was gegen die Tests spricht, und hat selbst einen DNA-Test machen lassen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 2. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 2. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

