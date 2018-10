| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Ost-West gestresst – Wie einig sind wir uns?

Ost-West gestresst – Wie einig sind wir uns? Gäste: Thomas de Maizière (ehemaliger Bundesinnenminister), Leander Haußmann (Regisseur des Kultfilms "Sonnenallee"), Valerie Schönian (Journalistin).

Dunja Hayali triff in Magdeburg Kinder der Wiedervereinigung, die sich (selbst)bewusst als Ostdeutsche bezeichnen, obwohl sie die DDR nie erlebt haben. Sind die Deutschen im Jahr 2018 gespaltener als je zuvor? Auch Heimatliebe und Patriotismus in Zeiten von Pegida und AfD sind Thema der Sendung. Die Hymne singen? Die Flagge schwenken? Vom Vaterland reden? Einige hat das schon immer eher beklommen gemacht – nicht stolz. Mit gutem Grund?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 8. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

