"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Rechtsextremismus und Zivilcourage

Rechtsextremismus und Zivilcourage Gäste (u.a.): Holger Münch (BKA-Chef), Mehmet Daimagüler (Strafverteidiger, vertrat Opferfamilien im NSU-Prozess), Esther Schweins (Schauspielerin, rettete einen Mann vor dem Ertrinken)

Die neuen Zahlen des Bundesamtes für Verfassungsschutz belegen: Die Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt in Deutschland ist real. Wurde die Gefahr in der Vergangenheit unterschätzt? Welche Versäumnisse gab es bei den Sicherheitsbehörden? Darüber diskutiert Dunja Hayali mit ihren Gästen. Außerdem war sie im thüringischen Themar bei einem der größten Rechtsrockfestivals Europas. Dort hat sie mit Teilnehmern, Gegendemonstranten und der Polizei gesprochen. Ein weiteres Thema der Sendung: Zivilcourage. Menschen, die den Mut hatten einzugreifen, und damit Zivilcourage zeigten, sind bei Dunja Hayali zu Gast - unter anderen die Schauspielerin Esther Schweins, die im Februar auf Mallorca einen Mann vor dem Ertrinken gerettet hat.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. Juli, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 15. Juli, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause.

Nach der Sommerpause. Thema: Das Thema der nächsten Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der nächsten Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der nächsten Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause.

Nach der Sommerpause. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

