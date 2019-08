| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. August, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. August, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Klimapolitik und Seenotrettung

Klimapolitik und Seenotrettung Gäste: Robert Habeck (Die Grünen, Parteivorsitzender), Carola Rackete (Kapitänin der "Sea-Watch 3")

Der Klimawandel bewegt die Menschen – und beschert den Grünen ein Hoch in den Umfragen. Doch welche Folgen hätten die Pläne der Partei für die Menschen und Betriebe in Deutschland - etwa die Einführung einer CO2-Steuer, ein früherer Kohleausstieg, die Verteuerung des Fliegens, geringerer Fleischkonsum? Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, stellt sich in der Sendung der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem Thema: Die gefährliche Flucht über das Mittelmeer und die Seenotrettung. Carola Rackete ist als Kapitänin der "Sea-Watch 3" zur prominentesten Vertreterin der privaten Seenotrettung geworden. Ihr Engagement wird von vielen bewundert, stößt aber auch auf Ablehnung und Hass. Bei Dunja Hayali bezieht sie Stellung.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr (ARD)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 25. August, 21.45 Uhr (ARD)

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 22. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

