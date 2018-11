| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind nicht nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: "Neuer alter Hass - Wie antisemitisch ist Deutschland?"

"Neuer alter Hass - Wie antisemitisch ist Deutschland?" Gäste: Die Freunde Natan Grossmann (Auschwitz-Überlebender) und Jens-Jürgen Ventzki (Vater Werner war als Lodzer Oberbürgermeister für den Tod Hunderttausender Juden mitverantwortlich) sowie Alon Meyer (Präsident des jüdischen Sportvereins Makkabi Deutschland), Sawsan Chebli (Berliner Staatssekretärin), Oliver Polak (Comedian und Buchautor).

Dunja Hayali trifft Natan Grossmann und Jens-Jürgen Ventzki, die eine außergewöhnliche Freundschaft verbindet. Natan Grossmann, über 90 Jahre alt, hat im Holocaust seine Familie verloren. Er selbst überlebte das Ghetto Lodz und das Vernichtungslager Auschwitz. Jens-Jürgen Ventzki, Jahrgang 1944, hat erst viele Jahrzehnte nach Ende des Nationalsozialismus erfahren, dass sein Vater Werner als Lodzer Oberbürgermeister für den Tod Hunderttausender Juden mitverantwortlich war. Wie haben Natan Grossmann und Jens-Jürgen Ventzki zusammengefunden? Was möchten sie den nachfolgenden Generationen vermitteln? Zudem fragt Dunja Hayali, wie Juden heute in Deutschland leben. Beleidigungen, Pöbeleien und Polizeischutz - eine Frankfurter Familie berichtet von ihren Erfahrungen. Wie gehen Jüdinnen und Juden mit dieser Situation um? Wie sehr bestimmt die ständige Bedrohung ihren Alltag?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 8. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 8. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 12. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

