| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Hessens Polizei und die rechtsextremen Morddrohungen – Fünf Monate nach dem Anschlag von Hanau: auf den Spuren des Hasses

Hessens Polizei und die rechtsextremen Morddrohungen – Fünf Monate nach dem Anschlag von Hanau: auf den Spuren des Hasses Gäste: Joachim Herrmann (CSU, bayerischer Innenminister), Cem Özdemir (Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen), Ajla Kurtovic (ihr Bruder wurde bei dem rassistischen Attentat in Hanau ermordet), Hadija Haruna-Oelker (Politologin)

Gerade einmal fünf Monate ist es her, dass im Hanau neun Menschen Opfer eines rassistischen Mordanschlags wurden, einer der schlimmsten rechtsextremistischen Taten in der Geschichte der Bundesrepublik. Dunja Hayali hat sich vor Ort mit Angehörigen getroffen. Sie erzählen, wie sie den Umgang der Polizei und der Behörden mit ihnen erlebt haben, welche Forderungen sie an die Politik und welche Hoffnungen sie für die Zukunft haben.

Außerdem im Einzelgespräch: Hadija Haruna-Oelker, die seit Jahren zu Rassismus in Deutschland forscht und arbeitet. Für "dunja hayali" hat sie ein filmisches Experiment geleitet, bei dem in Deutschland lebende Menschen ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung dokumentieren. Sie wird über das Ergebnis dieses Experiments berichten und über die Erkenntnisse, die sich daraus ziehen lassen: Was kann jede und jeder Einzelne gegen Rassismus tun?

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

