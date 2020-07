| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Angst vor zweiter Corona-Welle / Flüchtlingslager an Europas Grenzen

Angst vor zweiter Corona-Welle / Flüchtlingslager an Europas Grenzen Gäste: Heinrich Bedford-Strohm (Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland) Friedrich Merz (Kandidat für den CDU-Parteivorsitz), Bodo Ramelow (Ministerpräsident von Thüringen), Ulrike Protzer (Professorin für Virologie an der TU München)

Die Infektionszahlen steigen wieder an – droht jetzt eine zweite Corona-Welle? Die Verantwortlichen beim Robert Koch-Institut (RKI) sind besorgt über die erneute Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Sind die Deutschen zu leichtsinnig geworden im Umgang mit dem Virus? Und welche Rolle spielen rückkehrende Urlauber bei einer möglichen neuen Infektionswelle?

Im Sommer 2015 kamen hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. Wie ist die Lage an der EU-Außengrenze heute und wie gut sind in Deutschland lebende Geflüchtete integriert? Im griechischen Lager Moria leben rund 16.000 Menschen, dicht gedrängt unter unwürdigen Umständen. Was soll mit diesem Lager passieren? Kann die europäische Flüchtlingspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft reformiert werden oder versagt hier die Staatengemeinschaft? Dunja Hayali hat das Lager auf Lesbos besucht und mit vielen Menschen dort gesprochen, darunter auch Helferinnen und Helfer. Reicht es, wenige hundert kranke Kinder und ihre Familien aus den Lagern herauszuholen? Oder muss sich grundlegend etwas ändern an den EU-Außengrenzen?

Außerdem im Doppelinterview: Anas Modamani und Reem Sahwil. Anas Modamani flüchtete 2015 aus Syrien - sein Selfie mit Angela Merkel wurde weltberühmt. Reem Sahwil wurde 2000 in einem libanesischen Flüchtlingslager geboren. In einer Fernsehsendung 2015 brach sie nach Angela Merkels Antwort auf ihre Frage nach Bleiberecht in Tränen aus. Beide berichten, wie sich ihr Leben seit diesen prägenden Ereignissen verändert hat und wie sie sich in Deutschland fühlen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

