| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Wie tickt die Generation Zukunft?

Wie tickt die Generation Zukunft? Gäste: Philipp Amthor (CDU, zweitjüngster Bundestagsabgeordneter), Carla Reemtsma (Mitorganisatorin von "Fridays for Future"), Alexander Jorde (Krankenpfleger und SPD-Mitglied), Diana zur Löwen (Youtuberin)

Regelmäßig demonstriert die "Fridays for Future"-Bewegung für Klimaschutz, Youtuber Rezo sorgt mit seinen politischen Beiträgen für Diskussionsstoff. Im herkömmlichen politischen Geschäft tauchen junge Menschen allerdings so gut wie gar nicht auf. Im Deutschen Bundestag zum Beispiel ist diese Generation kaum vertreten. Täuscht also der Eindruck, dass junge Menschen in Deutschland noch nie so engagiert waren? Was sagt der Protest von "Fridays for Future" aus über das Bewusstsein dieser Generation? Und was sagen die Unter-30-Jährigen selbst: Ist es sinnvoller, für die eigenen Anliegen auf die Straße zu gehen oder in die Parlamente? Über diese Fragen diskutiert Dunja Hayali mit ihren Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Thomas Gottschalk (Entertainer). Kevin Kühnert (Juso-Vorsitzender), Susan Link (ARD-Moderatorin), Peter Hahne (TV-Moderator und Buchautor), Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Autor)

Paukenschlag in der SPD: Die Mitglieder wählen nicht Vizekanzler Olaf Scholz und seine Mitbewerberin in den Vorsitz, sondern die Groko-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ist damit das Ende der Bundesregierung eingeläutet? Das fragt Sandra Maischberger den Juso-Chef Kevin Kühnert. Zudem spricht sie mit Thomas Gottschalk über das Älterwerden und diskutiert mit ihren Gästen über Nato-Gipfel und Klima-Konferenz.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 9. Dezember, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 9. Dezember, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

