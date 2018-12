| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: 2018 - Höhenflüge, Abstürze, geplatzte Träume

2018 - Höhenflüge, Abstürze, geplatzte Träume Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin), Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator), Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio), Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Helmut Markwort (FDP, ehem. "Focus"-Herausgeber), Philipp Amthor (CDU, Bundestagsabgeordneter)

Sandra Maischberger blickt in ihrer letzten Sendung des Jahres zurück auf Gewinner und Verlierer des Jahres 2018. Mit ihren Gästen diskutiert sie folgende Fragen: Ist Joachim Löw Bundestrainer auf Abruf? Wird die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel als Kanzlerin ablösen? Hält die große Koalition? Nach dem Dürresommer: Schafft die Bundesregierung die Wende beim Klimaschutz? Bleibt Deutschland in der Integrationsdebatte ein gespaltenes Land?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Gewalt gegen Frauen und Sexismus im Alltag

Gewalt gegen Frauen und Sexismus im Alltag Gäste: Maren Kroymann (Schauspielerin), Sebastian Schipper (Regisseur), Katarina Barley (Bundesjustizministerin), Anke Kock (Autonomes Frauenhaus Lübeck), Julia Reinhardt (Kriminologin, Vorsitzende von "Contra häusliche Gewalt! - Opferschutz durch Täterarbeit")

Im vergangenen Jahr wurden 147 Frauen in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Knapp 114.000 Mal wurden Frauen Opfer partnerschaftlicher Gewalt. Und das sind nur die neuen, gerade veröffentlichten Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Die "#MeToo"-Debatte hat zudem deutlich gemacht, das fast jede Frau in ihrem privaten oder beruflichen Alltag oder einfach nur auf der Straße schon mal Sexismus erlebt. Darüber diskutiert Dunja Hayali mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 13. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 17. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 17. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Der nächste Sendetermin ist noch nicht bekannt.

Der nächste Sendetermin ist noch nicht bekannt. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.