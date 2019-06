EM-Qualifikation live bei RTL

Von Andreas Schoettl

Bevor es in den Urlaub geht, hat die Fußball-Nationalmannschaft noch zwei Pflichtaufgaben zu erfüllen. In der EM-Quali trifft das Team von Joachim Löw auf Weißrussland. Der Bundestrainer selbst fehlt aber.RTL überträgt live aus Borissow.

War das schon der erhoffte Neubeginn? Nach zuletzt leidvollen Monaten der Schmach bei der WM 2018 in Russland und der neuen Nations League gewann das DFB-Team urplötzlich in den Niederlanden 3:2 gegen Oranje. Wenn auch etwas glücklich, mit dem Siegtreffer von Nico Schulz in der letzten Minute, gelang der perfekte Start in die Qualifikation zur EM 2020.

Diesen Erfolg gilt es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nun zu bestätigen. Die Aufgabe in Borissow gegen Weißrussland erscheint machbar. Das Team von Trainer Igor Kriushenko rangiert derzeit nur auf Rang 81 der FIFA-Weltrangliste. Zwischen der DFB-Auswahl und den Weißrussen hat es bislang nur einen Vergleich gegeben. Dieser allerdings endete wenig überzeugend. Deutschland kam 2008 im Rahmen eines Freundschaftsspiels über ein 2:2 nicht hinaus.

Löw selbst muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren und kann nicht vor Ort sein, er wird von seinem Co-Trainer Marcus Sorg an der Linie vertreten. Der Bundestrainer hatte sich bei einem Sportunfall eine Arterienquetschung zugezogen und muss sich nach einem Krankenhausaufenthalt noch schonen.

Mit der Reise nach Weißrussland ist für die Nationalspieler die Saison noch immer nicht beendet. Bereits am Dienstag, 11. Juni, folgt die nächste Aufgabe, Ebenfalls im Rahmen der EM-Qualifikation spielt das DFB-Team dann gegen Estland.

Sowohl das Spiel in Borissow als auch die Partie gegen die Esten in Mainz sind zu sehen bei RTL. Als Moderatorin neben dem Experten Jürgen Klinsmann kommt zunächst Laura Wontorra zum Zug. Vom Heimspiel berichtet Florian König. Beide Begegnungen werden kommentiert von Marco Hagemann und dem Ex-Nationalspieler Steffen Freund. Der Anstoß erfolgt jeweils um 20.45 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst