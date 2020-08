| Finalturnier in NRW

Die Europa League in Deutschland: Wegen der Corona-Pandemie werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale als ein Mini-Turnier in NRW ausgespielt. Zahlreiche Spiele sind auch im Free-TV zu sehen.

Die Spiele der Finalrunde werden in Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Köln ausgetragen. In Köln findet auch das Endspiel statt. Drei deutsche Mannschaften haben die Chance, bei dem Finalturnier dabei zu sein. Vorher stehen aber noch die Rückspiele im Achtelfinale auf dem Programm, die – so der Plan – in den jeweiligen Heimstätten der Teams, die im Hinspiel ein Auswärtsspiel hatten, ausgetragen werden sollen.

Eintracht Frankfurt hat nur noch geringe Chancen auf das Finalturnier. Die Eintracht muss nach dem 0:3 im Hinspiel gegen den FC Basel nun in der Schweiz mit mindestens drei Toren Vorspung gewinnen. RTL zeigt das Spiel am Donnerstag, 6. August, live (Anstoß ist um 21.00 Uhr). Auch der VfL Wolfsburg verlor das Hinspiel im heimischen Stadion gegen Schachtjor Donezk (1:2) und steht in der Ukraine unter Druck (Mittwoch, 5. August, 18.55 Uhr). Eine deutlich bessere Ausgangsposition erarbeitete sich Bayer Leverkusen, das bei den Glasgow Rangers 3:1 gewann (Rückspiel am 6. August, 18.55 Uhr).

Das Finalturnier findet vom 10. bis 21. August statt. RTL überträgt jeweils ein Spiel im Viertelfinale (10./11. August) und Halbfinale (16./17. August) live. Auch das Finale der Europa League (21. August) wird live bei RTL übertragen. Sämtliche Spiele der Europa League sind zudem beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen.

RTL lädt die TV-Zuschauer virtuell ein in den "Cologne Beach Club km 689". Mit Blick auf die Kölner Skyline und auf rund 1.000 Tonnen feinsten Sandstrand präsentiert Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Experte Roman Weidenfeller die langen Fußballabende aus dem Beach Club und führt durch die Vorberichterstattung mit Studiogästen, Live-Aktionen sowie ausführlichen Zusammenfassungen der Highlight-Spiele des Abends im Anschluss jeder Übertragung. Kommentiert werden die Partien von Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund.

Sobald die Teilnehmer und Paarungen des Finalturniers feststehen, teilen wir an dieser Stelle mit, welche Spiele zusätzlich zu DAZN auch bei RTL übertragen werden.

Quelle: areh