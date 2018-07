Promi-Show

Das Comeback der Kultshow "Fort Boyard" nimmt Gestalt an. Wie SAT.1 nun in Hamburg ankündigte, soll die Neuauflage des beliebten Game-Formats ab 5. September in vier Ausgaben immer mittwochs (20.15 Uhr) zu sehen sein. Und das mit 20 prominenten Teilnehmern.

Dabei sind unter anderem Sarah Lombardi (25), Sarah Knappik (31), Jochen Schropp (39), Fabian Hambüchen (30), David Odonkor (34) und Mario Basler (49). Matthias Killing (38) tritt als Moderator in die Fußstapfen von Rita Werner und Reiner Schöne, die das deutsche Format anfangs präsentierten.

Promi-Kandidaten spenden Gewinn

In Fünfer-Teams müssen die Kandidaten eine Festungsanlage erobern und in verschiedenen Spielen Zeit für die abschließende Suche nach einem Schatz zu sammeln. Am Ende wartet eine gut gefüllte Schatzkammer, die von Tigern bewacht ist. Den Inhalt der Kammer wollen die Promis für gute Zwecke spenden.

Die Spielshow hat ihren Ursprung im französischen Fernsehen und wurde in 33 Länder verkauft. In Deutschland lief sie von 1990 bis 1991 bei SAT.1. Anschließend probierte sich der Schwestersender ProSieben im Jahr 2000 und 2002 an dem TV-Spektakel. Zuletzt sah man "Fort Boyard" im Jahr 2010 bei kabel eins.

Quelle: teleschau – der Mediendienst