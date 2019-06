| Der komplette Spielplan

Die Frauen-WM 2019 findet in Frankreich statt. ARD und ZDF übertragen das Turnier, viele Spiele laufen live im TV, für die anderen bieten die Sender einen Livestream an.

Zudem zeigt Streamingdienst DAZN insgesamt 26 WM-Spiele: pro Spieltag in der Gruppenphase und im Achtelfinale jeweils ein Spiel, ab dem Viertelfinale dann alle Begegnungen.

Vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 treffen 24 Teams bei der WM in Frankreich aufeinander. Insgesamt neun Stadien in neun Städten sind die Austragungsorte bei diesem Turnier.

Die Kommentatoren und Experten von ARD und ZDF

Für die ARD kommentieren Stefanie Baczyk und Bernd Schmelzer die Spiele im TV. Jan Neumann und Florian Eck sind die Kommentatoren im Livestream bei sportschau.de. Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer präsentieren die Vor- und Nachberichterstatung aus dem WM-Studio in Köln.

Für das ZDF sitzen Norbert Galeske, Claudia Neumann und Béla Réthy auf dem Kommentatorenplatz. Martin Schneider, Gari Paubandt und Michael Krämer kommentieren die Spiele, die auf zdf.de gestreamt werden. Moderator Sven Voss begrüßt zur Spielanalyse ehemalige Nationalspielerinnen wie Lira Alushi, Kim Kulig und Celia Sasic. Das ZDF hat kein festes WM-Studio, Voss und die Experten melden sich jeweils vom Spielort.

Der Spielplan der Frauen-WM 2019:

K.O.-RUNDE*

Samstag, 22. Juni

Achtelfinale 1: Deutschland - Nigeria 3:0

Achtelfinale 2: Norwegen - Australien 5:2 n.E.

Sonntag, 23. Juni

Achtelfinale 3: England - Kamerun (17.30 Uhr, ARD)

Achtelfinale 4: Frankreich - Brasilien (21.00 Uhr, Livestream sportschau.de)

Montag, 24. Juni

Achtelfinale 5: Spanien - USA (18.00 Uhr, ARD)

Achtelfinale 6: Schweden - Kanada (21.00 Uhr, ARD)

Dienstag, 25. Juni

Achtelfinale 7: Italien - China (18.00 Uhr, ZDF)

Achtelfinale 8: Niederlande - Japan (21.00 Uhr, ZDF)

Donnerstag, 27. Juni

Viertelfinale 1: Norwegen - Sieger Achtelfinale 3 (21.00 Uhr)

Freitag, 28. Juni

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5 (21.00 Uhr)

Samstag, 29. Juni

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (15.00 Uhr)

Viertelfinale 4: Deutschland - Sieger Achtelfinale 6 (18.30 Uhr, ARD)

Dienstag, 2. Juli

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr, ZDF)

Sonntag, 7. Juli

Finale (17.00 Uhr, ARD)

*Das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung wird in der ARD übertragen, im Halbfinale wäre das ZDF dran.

VORRUNDE (wurde vom 7. bis 20. Juni gespielt)

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

Gruppe B: Spanien - Südafrika 3:1

Gruppe A: Norwegen - Nigeria 3:0

Sonntag, 9. Juni

Gruppe C: Australien - Italien 1:2

Gruppe C: Brasilien - Jamaika 3:0

Gruppe D: England - Schottland 2:1

Montag, 10. Juni

Gruppe D: Argentinien - Japan 0:0

Gruppe E: Kanada - Kamerun 1:0

Dienstag, 11. Juni

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande 0:1

Gruppe F: Chile - Schweden 0:2

Gruppe F: USA - Thailand 13:0

Mittwoch, 12. Juni

Gruppe A: Nigeria - Südkorea 2:0

Gruppe B: Deutschland - Spanien 1:0

Gruppe A: Frankreich - Norwegen 2:1

Donnerstag, 13. Juni

Gruppe C: Australien - Brasilien 3:2

Gruppe B: Südafrika - China 0:1

Freitag, 14. Juni

Gruppe D: Japan - Schottland 2:1

Gruppe C: Jamaika - Italien 0:5

Gruppe D: England - Argentinien 1:0

Samstag, 15. Juni

Gruppe E: Niederlande - Kamerun 3:1

Gruppe E: Kanada - Neuseeland 2:0

Sonntag, 16. Juni

Gruppe F: Schweden - Thailand 5:1

Gruppe F: USA - Chile 3:0

Montag, 17. Juni

Gruppe B: China - Spanien 0:0

Gruppe B: Südafrika - Deutschland 0:4

Gruppe A: Südkorea - Norwegen 0:1

Gruppe A: Nigeria - Frankreich 1:2

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Italien - Brasilien 0:1

Gruppe C: Jamaika - Australien 1:4

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe D: Schottland - Argentinien 3:3

Gruppe D: Japan - England 0:2

Donnerstag, 20. Juni

Gruppe E: Niederlande - Kanada 2:1

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland 2:1

Gruppe F: Schweden - USA 0:2

Gruppe F: Thailand - Chile 0:2

Der deutsche WM-Kader bei der Frauen-WM

Tor:

1 Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

12 Laura Benkarth (Bayern München)

21 Merle Frohms (SC Freiburg)

Abwehr:

2 Carolin Simon (Olympique Lyon)

3 Kathrin Hendrich (Bayern München)

4 Leonie Maier (Bayern München)

5 Marina Hegering (SGS Essen)

8 Lena Goeßling (VfL Wolfsburg)

14 Johanna Elsig (Turbine Potsdam)

15 Giulia Gwinn (SC Freiburg)

23 Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld:

6 Lena Sophie Oberdorf (SGS Essen)

9 Svenja Huth (Turbine Potsdam)

10 Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

13 Sara Däbritz (Bayern München)

16 Linda Dallmann (SGS Essen)

17 Verena Schweers (Bayern München)

18 Melanie Leupolz (Bayern München)

20 Lina Magull (Bayern München)

22 Turid Knaak (SGS Essen)

Angriff:

7 Lea Schüller (SGS Essen)

11 Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

19 Klara Bühl (SC Freiburg)

Bundestrainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Die Spielorte und Stadien bei der Frauen-WM 2019:

Gespielt wird in neun Stadien. Das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Südkorea findet im Parc des Princes in Paris statt, normalerweise Heimstätte von Paris St. Germain. Die Halbfinals und das Finale werden im Parc Olympique lyonnais (auch: Stade de Lyon) in Lyon ausgetragen. Deutschland spielt in der Vorrunde in Rennes (gegen China), in Valenciennes (gegen Spanien) und in Montpellier (gegen Südafrika).

Hier die Stadien im Überblick:

Stade de Lyon - Lyon (Fassungsvermögen: 58.215 Zuschauer)

Parc des Princes - Paris (Fassungsvermögen: 48.583 Zuschauer)

Stade de Nice - Nizza (Fassungsvermögen: 36.178 Zuschauer)

Roazhon Parc - Rennes (Fassungsvermögen: 29.820 Zuschauer)

Stade de la Mosson - Montpellier (Fassungsvermögen: 27.310 Zuschauer)

Stade Océane - Le Havre (Fassungsvermögen: 25.278 Zuschauer)

Stade du Hainaut - Valenciennes (Fassungsvermögen: 25.172 Zuschauer)

Stade Auguste-Delaune - Reims (Fassungsvermögen: 21.608 Zuschauer)

Stade des Alpes - Grenoble (Fassungsvermögen: 20.968 Zuschauer)

