Altes Album, neue Doku: Michael Jacksons nahm mit "Off The Wall" 1979 sein erstes Solowerk auf. Spike Lees Doku über die frühen Jahre Jackos verneigt sich vor einem der größten Popstars der Geschichte.

Michael Jacksons erstes Soloalbum "Off The Wall" in der Track by Track-Analyse. Spike Lees Dokumentarfilm ist wie auch dessen vielleicht noch etwas stärkerer Film "Bad 25" ein Fest für musikalische Jackson-Fans.

"From Motown To Off The Wall"

"From Motown To Off The Wall" : Michael Jackson: Eine Liebeserklärung an den King of Pop

Von John Fasnaugh

Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall

Sendedatum 06.04.2018 Sendezeit 21:40 Sender ARTE Genre Dokumentarfilm Filmname Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall Originaltitel From Motown To Off The Wall Regisseur Spike Lee Schauspieler Michael Jackson

Quincy Jones

Berry Gordy Entstehungszeitraum 2016 Land USA