| Wer zeigt was?

Wer Fußball live sehen möchte, verliert schnell den Überblick – prisma zeigt, wo und wann Sie die deutschen Ligen, den DFB-Pokal, die Champions League, die Europa League sowie die Spiele der Nationalmannschaft im TV sehen können. Achtung: Nicht alles ist frei empfangbar!

Es war ein Hammer wenige Wochen vor dem Start der Bundesliga: Discovery, das zuletzt diverse Bundesliga-Spiele im Eurosport Player gezeigt hatte, hat seine Rechte an Streaming-Anbieter DAZN abgegeben. Die Fans müssen sich also erneut umstellen. DAZN zeigt bereits ab der Saison 2019/20 die Bundesliga-Begegnungen, die bislang im Eurosport Player zu sehen waren. Also die Spiele am Freitagabend, Sonntagmittag und Montagabend sowie die Relegation. Die weiteren Live-Spiele sind bei Sky zu sehen. Drei Freitagsspiele, darunter das Eröffnungsspiel, laufen außerdem im Free-TV im ZDF.

Sky und DAZN teilen sich auch die Champions League auf. Erst nach der Auslosung am 29. August wird im Detail feststehen, welches Spiel wo zu sehen ist.

Fußball-Saison 2019/20: Wer zeigt was?

Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal, 3. Liga, Regionalliga und Nationalmannschaft: Wir geben Ihnen einen Überblick, bei welchem Sender welche Spiele zu sehen sind – live oder als Zusammenfassung.

SKY

Wer die Spiele seines Vereins regelmäßig live im TV verfolgen möchte, kommt um ein Abo beim Pay-TV-Anbieter kaum herum. Sky zeigt den Großteil der Bundesliga-Spiele, alle Zweitliga-Spiele und zahlreiche Spiele der Champions League.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

Live-Übertragung der Samstagsspiele der 1. Liga um 15.30 Uhr einzeln und in der Konferenz

Live-Übertragung des Topspiels am Samstag um 18.30 Uhr

Live-Übertragung der Sonntagsspiele der 1. Liga um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Live-Übertragung der Dienstags- und Mittwochsspiele der 1. Liga (18.30 Uhr und 20.30 Uhr) einzeln und in der Konferenz

Live-Übertragung aller 306 Zweitligapartien als Einzelspiele und in der Konferenz

freitags ab 22.30 Uhr und sonntags ab 19.30 Uhr Höhepunkte des Tages der 2. Liga (frei bei Sky Sport News HD)

Champions League:

34 Einzelspiele live inklusive Halbfinals und Finale, dazu alle Spiele in der Konferenz

DFB-Pokal:

Live-Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals einzeln und in der Konferenz

Preis: erstes Jahr UVP 29,99 Euro/Monat (Sky-Abo für TV), Sky-Ticket (Streaming) 9,99 Euro im 1. Monat, danach 29,99 Euro/Monat

DAZN

Völlig überraschend sicherte sich DAZN rund einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison die Rechte für die Spiele, die bisher im Eurosport Player liefen. Zudem zeigt der Streamingdienst wie schon in der vergangenen Saison jede Menge Spiele aus der Champions League, alle Spiele der Europa League und Auslandsfußball u.a. aus Italien und Spanien.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

Livestream der Freitagsspiele (20.30 Uhr)

Highlightclips der Samstagsspiele jeweils 40 Minuten nach Abpfiff

Livestream der Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Highlightclips der Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr jeweils 40 Minuten nach Abpfiff

Livestream der Bundesliga-Montagsspiele (20.30 Uhr)

Highlightclips der Partien der 2. Liga jeweils 40 Minuten nach Abpfiff

Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga live

Champions League:

Livestream von 104 der insgesamt 125 Einzelspiele inklusive Halbfinals und Finale

Europa League:

alle Spiele der UEFA Europa League

EM:

alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung

Preis: ein Testmonat gratis, dann UVP 11,99 Euro/Monat (hier DAZN einen Monat kostenlos testen*)

MAGENTA SPORT

Wer zu einem Verein aus der 3. Liga hält, für den ist möglicherweise Magenta Sport interessant. Dort laufen alle Drittliga-Spiele live. Zudem ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

alle Live-Konferenzen von Sky

Champions League:

alle Live-Konferenzen von Sky

3. Liga:

alle Spiele live

Frauen-Bundesliga:

Top-Begegnungen live

Preis: UVP 9,95 Euro/Monat (im Jahresabo/für Telekom-Kunden erste 6 Monate frei)

ARD

Erster Anlaufspunkt für die Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag bleibt die ARD-"Sportschau". Der Sender zeigt zudem pro Runde mindestens ein Spiel des DFB-Pokals live, darunter auch das Finale. Auch das Pokalfinale der Frauen wird in der ARD zu sehen sein.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

Zusammenfassung der Spiele der 1. und 2. Liga am Samstag ab 18.30 Uhr (Sportschau)

Höhepunkte der Sonntagspartien in den Dritten Programmen (circa 21.45 bis 22.15 Uhr)

DFB-Pokal:

Live-Übertragung einer Partie der 1. und 2. Runde; ab dem Achtelfinale zwei Spiele

3. Liga:

einzelne Live-Spiele in den Dritten Programmen, ab 18 Uhr Höhepunkte in der Sportschau

EM:

alle 51 Spiele der Euro 2020: Aufteilung der Spiele mit dem ZDF nach Absprache

ZDF

Drei Freitagsspiele der Bundesliga darf das ZDF im Free-TV übertragen. Am Samstagabend werden Zusammenfassungen der bisherigen Spiele im "aktuellen Sportstudio" gezeigt.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

Live-Übertragung der Saisoneröffnung (FC Bayern München – Hertha BSC Berlin) am 16.8., 20.30 Uhr

Live-Übertragung einer Freitagspartie am 17. Spieltag

Live-Übertragung des Eröffnungsspiels der Rückrunde (18. Spieltag, freitags)

das aktuelle Sportstudio (ab 23 Uhr) mit der Zusammenfassung des Spieltages der 1. und 2. Bundesliga

Zusammenfassung Relegationsspiele der 1. Liga

Relegationsspiele der 2. Bundesliga live

EM:

alle 51 Spiele der Euro 2020: Aufteilung der Spiele mit der ARD nach Absprache

SPORT1

Der Spartensender hat seit dieser Saison TV-Rechte am DFB-Pokal erworben und zeigt bis zum Viertelfinale je ein Spiel live. Zudem gibt es Zusammenfassungen aus Bundesliga und 2. Bundesliga sowie ausgewählte Spiele aus der Regionalliga.

Bundesliga / 2. Bundesliga

sonntags ab 9 Uhr Höhepunkte der Spiele von Freitag und Samstag aus der 1. und 2. Liga

sonntags ab 19.30 Uhr Höhepunkte der 2. Liga in "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga"

freitags, 22.30 Uhr Höhepunkte der 2. Liga in "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga"

DFB-Pokal:

je ein Topspiel des DFB-Pokals live von der 1. Runde bis zum Viertelfinale

Regionalliga:

ausgewählte Topspiele live, in der Regel montags ab 20.15 Uhr

RTL / NITRO

Hauptsender RTL zeigt die Spiele der Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation und zudem einige Testspiele wie am 9. Otkober den Klassiker Deutschland - Argentinien. NITRO bringt derweil die Europa League ins Free-TV und zeigt insgesamt 15 Spiele live. Besonders attraktive Begegnungen können unter Umständen auch bei RTL laufen.

Bundesliga / 2. Bundesliga:

Zusammenfassung aller 18 Begegnungen der 1. und 2. Bundesliga in "100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO“, montags, 22.15 Uhr

EM:

5 EM-Qualifikationspiele der Nationalelf (RTL): 6.9., 20.45 Uhr: Deutschland – Niederlande; 9.9., 20.45 Uhr: Nordirland – Deutschland; weitere

Europa League:

15 Live-Spiele (NITRO, gegebenenfalls auch RTL)

PROSIEBEN MAXX

Der Sender setzt nach dem großen Erfolg der NFL-Übertragungen vermehrt auf Sport und hat sich die Rechte für die EM-Qualifikationsspiele der U21-Nationalmannschaft gesichert.

U21:

z. B. 5.9., 18.15 Uhr: Deutschland – Griechenland (Länderspiel); 10.9., 20 Uhr: Wales – Deutschland (EM-Quali)

Und die ausländischen Ligen?

Sky hat sich die Rechte für die Premier League von DAZN zurückgeholt und zeigt 232 Spiele live. DAZN streamt alle Spiele u.a. der spanischen La Liga und der italienschen Serie A.

