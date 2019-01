Heidi Klums Model-Show

Heidi Klum steht in den Startlöchern: "Germany's next Topmodel" startet in die 14. Runde der Nachwuchs-Model-Suche. Zum Auftakt gibt es ein Wiedersehen der besonderen Art.

Es ist bereits die 14. Staffel der Suche nach dem nächsten Topmodel – Zeit, einiges zu ändern. So wird Heidi Klum diesmal keine feste Jury an ihrer Seite haben, um aus der Vielzahl der Bewerberinnen auszuwählen. "Ich hole mir in jeder Woche Unterstützung von den besten Models, Designern, Fotografen und Coaches", beschreibt Klum das neue Jury-Konzept. Gemeinsam mit den Gastjuroren wird sie sich auf die Suche nach "Germany's next Topmodel 2019" machen. Und die prominenten Gäste können sich sehen lassen: Gisele Bündchen, Toni Garrn, Stefanie Giesinger, Thomas Gottschalk und Wolfgang Joop sind nur einige der großen Namen, die Heidi Klum unterstützen werden.

Gleich in der ersten Folge am 7. Februar gibt es ein Wiedersehen mit der Gewinnerin der ersten Staffel: Lena Gercke wird nicht nur an Heidi Klums Seite Platz nehmen, sie wird den Kandidatinnen auch den perfekten Walk auf dem Laufsteg zeigen. Dabei schwelgt die 30-Jährige in Erinnerungen an ihre eigenen Anfänge: "Es muss mega aufregend für die Mädchen sein. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei 'Germany?s next Topmodel'. Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt."

Gerckes Unterstützung wissen auch die Topmodel-Anwärterinnen zu schätzen: "Lena ist meines Erachtens der beste Coach, weil sie das Gleiche erlebt hat wie wir und genau weiß, wie wir uns fühlen", bestätigt Kandidatin Melissa aus Rosenheim.

Zu Beginn steht diesmal kein großes Casting an, sondern eine vorab von Heidi Klum höchstpersönlich getroffene Auswahl wurde nach Berlin eingeladen. Die ihrer Meinung nach 50 besten Bewerberinnen werden dort mit Unterstützung von Lena Gercke begutachtet. Natürlich präsentieren sich die Mädchen nicht auf einem langweiligen Laufsteg, als Catwalk wurde eine alte U-Bahn-Station im Berliner Untergrund gewählt, wo die Bewerberinnen Outfits von Designer Michael Michalsky vorführen müssen.

Wer Heidi Klum und Lena Gercke von seinem Model-Talent überzeugen kann, das erfahren die Zuschauer am 7. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben. Insgesamt sind 16 Folgen "Germany's next Topmodel" am Donnerstagabend geplant.

