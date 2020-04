| Castingshow bei ProSieben

Zum 15. Mal sucht Heidi Klum bei ProSieben "Germany's next Topmodel". Im Casting in München hat sie ihre diesjährigen Kandidatinnen gefunden. Nun wird Woche für Woche aussortiert.

"Nur eine kann 'Germany's next Topmodel' werden" – diese mantrartige Erkenntnis wiederholt Model-Mama Heidi Klum in jeder Folge ihrer Castingshow. Mittlerweile gibt es allerdings nicht eines, sondern 14 dieser Topmodels. Nun läuft bei ProSieben die 15. Staffel. "Auch in dieser 15. Staffel von 'GNTM' freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast. Aber wer hat das gewisse Etwas? Wer hat das Zeug zu einem Topmodel?", fragt sich Jury-Chefin Heidi Klum, die von wechselnden Gast-Juroren unterstützt wird.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Diese Frage wird Woche für Woche am Donnerstagabend beantwortet. Am Ende jeder Folge muss mindestens ein Model gehen. Wer hat beim Foto-Shooting überzeugt? Wer wackelte auf dem Laufsteg? Und wer punktet bei den Kunden und sichert sich erste Model-Jobs? Anhand dieser Fragen fällen Heidi Klum und die Gast-Juroren ihre Entscheidung. Wir halten Sie Woche für Woche auf dem Laufenden.

Folge 12

Wer darf mit zur amfAR-Gala? Das ist auch in diesem Jahr die große Frage. Heidi Klum nimmt zwei ihrer Models mit zur der Veranstaltung, bei der sich jede Menge Promis aus Hollywood und der Modeszene tummeln. Auch das Fotoshooting steht im Zeichen von amfAR, denn die Kanidatinnen posieren nackt für einen Charity-Kalender, dessen Erlös der Organisation zugute kommt. "Ich setze mich selbst seit vielen Jahren für Organisationen wie amfAR oder UNICEF ein. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch meine Mädchen in Zukunft ihre Reichweite für einen guten Zweck nutzen", sagt Heidi Klum.

Tamara und Jacky machen ihre Sache besonders gut. Zur Belohnung dürfen sie mit zur amfAR-Gala. Dort legt Jacky einen professionellen Auftritt hin, Tamara fällt dagegen vor allem dadurch auf, dass sie nicht weiß, wer Vogue-Chefin Anna Wintour ist. Außerdem verhält sie sich nicht so professionell, wie Heidi sich das gewünscht hatte. Nach dem abschließenden Walk, bei dem die Kandidatinnen noch eine Rede halten müssen, muss Tamara trotz ihres guten Fotoshootings genauso zittern wie Nadine und Anastasia. Tamara kommt mit einem blauen Auge davon: Es ist Nadine, die gehen muss.

Diese Kandidatinnen sind weiter dabei:

Anastasia (20, Berlin)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 11

Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin Rebecca Mir ist diesmal als Gast-Jurorin dabei. Unterstützung bekommen sie und Heidi Klum außerdem von Rebeccas Ehemann Massimo Sinató. Der ist bekanntlich Profi-Tänzer und lernte seine Rebecca bei "Let's Dance" kennen. Und so ist es wenig überraschend, dass auch die Models ihr tänzerisches Talent zeigen sollen. Die "GNTM"-Kanidatinnen müssen verschiedene Tanzstile aus verschiedenen Jahrzehnten charismatisch verkörpern. Massimo dient allen als Tanzpartner.

Für das Fotoshooting müssen die angehenden Models diese Woche einen langen Atem beweisen, denn es findet nicht an Land, sondern unter Wasser statt. Vor der Kamera von Fotograf Russel James posen die Topmodel-Anwärterinnen an der Seite eines Male Models als Wasser-Prinzessinnen. Während Männermodel Derrek schwächelt, geht von den Kandidatinnen keine so richtig baden. Lediglich Julia erleidet eine Panikattacke, nutzt dann nach einer Pause aber die zweite Chance, die Heidi ihr gibt. Dennoch wird es für die 17-Jährige eng, sie und Maribel sind die Wackelkandidatinnen. Maribel war beim Fotoshooting gut, beim Tanzen sichtlich bemüht. Diese kämpferische Einstellung wird belohnt, als letzte Kandidatin zieht Maribel in die Top Ten ein. Für Julia hat Heidi dagegen kein Foto. Beim Teenager fließen viele Tränen. "Vielleicht werde ich dafür Dschungelkönigin", sagt Julia, als sich sich wieder gefasst hat.

Diese Kandidatinnen sind in den Top Ten:

Anastasia (20, Berlin)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 10

Fotos und Walks auf dem Laufsteg? Das reicht Heidi Klum nicht! Ihre Models müssen auch schauspielern können. Mit Fransenweste, kariertem Hemd und Cowboy-Boots müssen die Kandidatinnen eine actionreiche Kampf-Szene in einem Western-Saloon umsetzen, inklusive Text. "Heute geht es um Schauspiel, Stunt und Improvisation. Der Text ist dabei wichtig für die Gesamtperformance. Denn nur wenn die Mädchen den Text-Teil perfekt umsetzen, finden sie den Einstieg in die Choreografie der Kampfszene. Und dann können sie ihren Emotionen freien Lauf lassen und sich auf die Improvisation einlassen", sagt Heidi Klum.

Beim Walk wird es bunt: Die angehenden Models tragen die glitzernden Outfits von Designer Jeremy Scott. Während sie laufen, müssen sie auch noch eine kleine Playback-Show abliefern. "Ich bin sehr gespannt, in wem auch eine kleine Entertainerin steckt", meint Heidi. "Publikumsliebling" Lijana gelingt das hervorragend, natürlich nutzt sie die Gelegenheit, das den anderen Kandiatinnen schön unter die Nase zu reiben. Vor allem Maribel, ihre Partnerin beim Videoshooting, die da natürlich nur so gut war, weil sie Lijana an ihrer Seite hatte. Auf dem Laufsteg ohne Lijana tut Maribel sich deutlich schwerer - und Lijana sieht sich voll bestätigt.

Maribel steht wieder einmal kurz vor dem Aus. Doch wieder einmal drückt Heidi Klum ein Auge zu und lässt sie wegen des guten Videodrehs weiter. Und auch die kränkelnde Vivian muss nach einem Blackout im Videoshooting und einem lahmen Walk zittern, doch auch ihr gibt Heidi eine weitere Chance. Vorbei ist die Show dagegen für Bianca.

Diese Kandidatinnen sind weiter mit dabei:

Anastasia (20, Berlin)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 9

13 Kandidatinnen sind bei "Germany's next Topmodel" noch im Rennen. In der neunten Folge schickt Heidi Klum sie in die Wüste. In weißen Festival-Outfits springen die "GNTM"-Models vor der Kamera von Kristian Schuller durch explodierende Farbwolken. Der Fashion-Fotograf ist in dieser Folge auch Gast-Juror. "Man muss auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten", stellt Julia P. fest. Anastasia ergänzt: "Man muss vor allem das Gesicht unter Kontrolle haben, trotz des vielen Puders."

Danach geht es auf den Laufsteg. Die Kandidatinnen müssen nicht nur laufen, sondern auch zur Musik von Ava Max tanzen. Die Sämgerin steht mit auf der Bühne. "Mir ist es wichtig, dass die Mädchen dabei Selbstbewusstsein und auch Sexappeal ausstrahlen können. Wer es nicht schafft, seine eigene Unsicherheit zu überspielen, hat keine Chance im Modelbusiness", erklärt Heidi Klum.

Vivian kann wegen einer chronischen Erkrankung nicht richtig mitmachen und bekommt von Heidi zum Geburtstag einen "Kacktest" und eine Überweisung zu einem Spezialisten geschenkt. Ach ja, und ein Foto bekommt sie auch. Anders als Curvy Model Johanna. Für sie ist "GNTM" zu Ende.

Diese Kandidatinnen sind weiter mit dabei:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 8

Für die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen geht es auf die Berliner Fashion Week. Dort sollen sie zum Casting bei Wolfgang Joop. Die Runway-Show für den Designer ist nicht die einzige Chance auf einen Job. Es geht beim Casting-Marathon quer durch die deutsche Hauptstadt. "Ich möchte sehen, wie sich meine Mädchen schlagen, wenn es um echte Jobs geht. Ein Model ohne Job ist kein Model", sagt Heidi Klum in ihrer gewohnten Art. Anastasia schlägt sich besonders gut: Sie ergattert direkt zwei Jobs. Mareike (das ist die mit den Tattoos am ganzen Körper) hat derweil keine Lust mehr auf "GNTM". Sie hat Heimweh und steigt freiwillig aus. Womöglich hängt ihr auch noch der Streit mit dem Fotografen aus der Vorwoche in den Knochen. Bei ihrem Abschied kommt es zum großen Drama, denn Maribel hat es gewagt, sich eine Massage zu buchen, statt Mareike gebührend zu verabschieden.

Nach den Castings, die so manche Kandidatin auf den Boden der Tatsachen holen und für Neid und Missgunst sorgen, geht es auf den Laufsteg. Die angehenden Models präsentieren die Outfits von Designer Christian Cowan. Cowan und Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson unterstützen Heidi Klum in dieser Woche als Gast-Juroren. "Ich achte auf den Walk. Wenn man Designer-Outfits trägt, muss man es dementsprechend präsentieren", sagt die Tänzerin. Direkt nach dem Walk geht es zum Fotoshooting mit dem Fashion-Fotograf Robert Erdmann. Danach verteilt Heidi Klum die Fotos. Für Julia F. hat sie diesmal kein Foto. Die Kandidatin, die wegen ihrer Erkrankung an Alopecia keine Haare hat, ist die Show vorbei.

Das sind die verbliebenen Kandidatinnen:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 7

Prominenter Besuch bei "Germany's Next Topmodel": Alessandra Ambrosio unterstützt Heidi Klum in dieser Folge als Gast-Jurorin. "Sie ist nicht nur eines der bekanntesten Models der Welt, sie ist zudem eine gute Freundin von mir", sagt die Model-Mama über den brasilianischen Superstar. Beim Marilyn-Monroe-Shooting gerät Tattoo-Model Mareike mit Fotograf Yu Tsai aneinander. Der ist der Meinung, sie wirke wie ein "Mädchen aus dem Rotlichtviertel" und ihren ständig geöffneten "Goldfisch"-Mund mag er auch nicht. Mareike ist sichtlich verletzt, verständlicherweise. Sie findet diese Aussagen respektlos. Heidi Klum ist trotzdem der Meinung, sie müsse professioneller mit Kritik umgehen.

Vor dem abschließenden Walk müssen die Kandidatinnen zum Interview mit "taff"-Reporter Christian Düren. Der steckt sie danach in Schubladen wie "Fake" (Lilijana), "Langweilerin" (Anastacia) oder "Kein Vorbil" (Mareike). Damit müssen sie dann auf den Laufsteg. Eine harte Lektion, wie oberflächlich das Business ist, in dem sie mal arbeiten wollen.

Kein Foto hat Heidi in dieser Folge für Lucy, die auf dem Runway immer noch läuft wie ein Storch im Salat. Maribel, die nach eigener Auskunft selbst nicht weiß, warum Heidi ihr immer weiter Chancen gibt, darf dagegen bleiben. Sehr zum Ärger ihrer Konkurrentinnen.

Das sind die verbliebenen Kandidatinnen:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 6

Wenn das Danni Büchner sieht ... Für die "GNTM"-Kandidatinnen steht ein Fotoshooting auf dem Programm, das die eine oder andere ganz schön Überwindung kostet. Denn sie posieren nicht alleine für die Kamera. Vielmehr bekommen sie "Unterstützung" durch Spinnen, Skorpione und Kakerlaken. Wer in diesem Jahr das RTL-"Dschungelcamp" gesehen hat, weiß, dass die Krabbeltiere nicht auf Danni Büchners Weihnachtskartenliste stehen. Doch auch für die angehenden Models ist das Fotoshooting eine große Herausforderung. "Nie ist der Gesichtsausdruck wichtiger als bei einem Beauty-Shooting", sagt Heidi Klum. "Was passiert, wenn er mich sticht?", fragt sich dagegen Juli P. über den Skorpion in ihrem Gesicht. Immerhin: "Die Tiere sind nicht lebensgefährlich", wie Insekten-Experte und Social-Media-Star Adrian Kozakiewicz beteuert. Die Fotos werden übrigens von Fotograf Lado Alexi gemacht.

Anastasia fehlt beim Fotoshooting, da sie den ersten Job der Staffel ergattert hat. Derweil geht es für Johanna, Marie, Maribel, Cassandra und Tamara schon um alles. Für sie ist nach der schwachen Leistung in der vergangenen Folge das Shooting gleichzeitig ein Shoot-out. Marie und Cassandra ziehen den Kürzeren und müssen ihre Sachen packen.

Beim abschließenden Catwalk präsentieren die Kandidatinnen die Mode von Designer Peter Dundas – er ist auch Gast-Juror in dieser Folge. Natürlich unter erschwerten Bedingungen: Im Zick-Zack müssen sie über Popcorn, Glassplitter und Kieselsteine laufen. Dabei legen sich die Models reihenweise auf die Nase. Nach dem Walk schickt Heidi Klum noch Pinar und Sarah S. nach Hause. Damit müssen sich in dieser Folge ingesamt vier Models verabschieden.

Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Lucy (21, Kassel)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Sarah P. (20, Vorau)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 5

Für viele Zuschauer ist es Jahr für Jahr ein Highlight bei "GNTM": das große Umstyling. Denn obwohl die Sendung nun schon in ihrer 15. Staffel läuft, gibt es immer noch Kandidatinnen, die auf die große Veränderung nicht eingestellt sind. Die Folge: Tränen, Zickereien, Verzweiflung. Denn eine Kurzhaarfrisur ist für einige der angehenden Models offenbar gleichzusetzen mit einem fiesen Dauerausschlag. "Ich bin mit der Einstellung hierher gegangen, dass ich alles machen lasse, was passieren wird. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst", sagt Marie, die um ihre langen Haare fürchtet. Letztendlich geht das Umstyling ohne viel Drama über die Bühne. Nur Transgender-Model Lucy ist mit ihren blonden Haaren richtig unglücklich.

Nach dem Umstyling steht das Sedcard-Shooting auf dem Programm, laut Heidi Klum das wichtigste Foto-Shooting der Staffel. Für diesen wichtigen Tag hat die Modelchefin Fashion-Fotograf Christian Anwander eingeladen, der bereits zum siebten Mal bei "GNTM" dabei ist. Diese Erfahrung kann der Fotograf beim abschließenden Walk auch gut gebrauchen, denn er muss überraschend ohne Heidi Klum auskommen. Ein Parasit hat die Model-Mama außer Gefecht gesetzt und Anwander muss alleine entscheiden, welche Kandidatinnen weiterkommen und welche rausfliegen.

Gleich an fünf Models hat der Fotograf eine Menge auszusetzen. Cassandra, Tamara, Marie, Maribel und Johanna wackeln. Doch am Ende heißt es - wenig überraschend - dass keine der Kandidatinnen gehen muss. "'Ich habe heute kein Foto für dich.' - Glaubt wirklich jemand, dass ich diesen Satz einem anderen überlasse?", fragt Heidi. Natürlich trifft sie die Entscheidung. Allerdings ist er in der folgenden Woche, wenn die fünf Wackelkandidatinnen ins Shoot-out müssen.

Das sind die verbliebenen Kandidatinnen:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Cassandra (27, Gera)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Lucy (21, Kassel)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Marie (19, Landau)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Pinar (22, Mühlacker)

Sarah P. (20, Vorau)

Sarah S. (23, Köln)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 4

Es wird heiß: Beim Fotoshooting müssen die "GNTM"-Kandidatinnen volle Action bringen, während im Hintergrund Flammen gezündet werden. Damit die Bilder vor dem Feuer besonders spektakulär aussehen, springen die angehenden Models auf einem Trampolin möglichst hoch in die Luft. Fotograf Max Montgomery zeichnet für die Fotos verantwortlich.

Beim Catwalk bekommt Heidi Klum Unterstützung durch das Designer-Duo "The Blonds", das mit ihr gemeinsam den Walk der Kandidatinnen bewertet. Während die Topmodel-Anwärterinnen laufen und die Entwürfe der Designer präsentieren, springen Motocross-Fahrer über den Laufsteg. "In dieser Woche jagt ein Adrenalinkick den nächsten", sagt Heidi Klum. Die Designer von "The Blonds" erweisen sich als harter Kritiker. "Dein Walk war schrecklich", "Du solltest viel üben", "Ich fand es schwer, dich ernstzunehmen" - das sitzt.

Wer die Folge übersteht, für den geht es nach Los Angeles. Die schüchterne Valeria sowie Alina und Laura gehen leer aus - für sie hat Heidi kein Foto.

Nach L.A. dürfen diese Kandidatinnen:

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Cassandra (27, Gera)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Lijana (23, Kassel)

Lucy (21, Kassel)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Marie (19, Landau)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Pinar (22, Mühlacker)

Sarah P. (20, Vorau)

Sarah S. (23, Köln)

Tamara (19, Wien)

Vivian (21, München)

Folge 3

Für die angehenden Models geht es schon in der dritten Folge an den Strand zum Nacktshooting. Ohne Klamotten, aber mit Pferden müssen die Kandidatinnen für die Kamera posieren. Das Ganze geht mit erstaunlich wenig Drama über die Bühne. Keine der jungen Frauen ziert sich wegen eines eifersüchtigen Freundes, nackt vor die Kamera zu treten. Das war in früheren Staffeln auch schon mal anders. Danach geht es in High-Heels für die "GNTM"-Models über einen überfluteten Laufsteg. "Dabei möchte ich sehen, wie sie mit einer absolut schwierigen Herausforderung umgehen. Ihre Attitude beim Walk ist mir wichtiger als der Walk selbst", erlärt Heidi Klum, die diesmal von Topmodel Joan Smalls als Gast-Jurorin unterstützt wird.

Nicht alle Kandidatinnen meistern diese Herausforderung problemlos. Bei einigen wirkt das Gestakse durch das knapp knöcheltiefe Wasser gar grotesk. Für Saskia, die von der Fotografin beim Nacktshooting als "unnatürlich" bezeichnet wurde, und Malin hat Heidi diesmal kein Foto.

Weiter mit dabei sind diese 24 Kandidatinnen:

Alina (23, Köln)

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Cassandra (27, Gera)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Laura (20, Düsseldorf)

Lijana (23, Kassel)

Lucy (21, Kassel)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Marie (19, Landau)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Pinar (22, Mühlacker)

Sarah P. (20, Vorau)

Sarah S. (23, Köln)

Tamara (19, Wien)

Valeria (19, Freiburg)

Vivian (21, München)

Folge 2

In der zweiten Folge geht es für Heidi Klum und die Models in den Dschungel nach Costa Rica. Topmodel Stella Maxwell soll den Kandidatinnen zeigen, wie man auf dem Runway perfekt läuft. Beim Foto-Shooting hat der schon aus vielen Staffel bekannte Starfotograf Rankin das Sagen. Für die 25 Kandidatinnen gibt es zudem eine Überraschung: "Nachdem ich in München nur 25 statt 30 Mädchen gefunden habe, habe ich mir die Online-Bewerbungen noch einmal ganz genau angeschaut. Und dabei bin ich auf drei wirklich tolle Mädchen gestoßen", erklärt Heid Klum. Jacky (21, Rheingau-Taunus), Maribel (18, Mühlheim/Ruhr) und Valeria (19, Freiburg) stoßen nachträglich dazu. Das passt den anderen Kandidatinnen natürlich gar nicht - vor allem, als sich Jacky nach dem Shooting mit Tarzan von Star-Fotograf Rankin dann auch noch ein Sonderlob abholt.

Auf dem Laufsteg haben dann eine ganze Reihe Kandidatinnen Probleme. Die Schuhe sind zu hoch, die Kleider zu lang, der Laufsteg zu eng. Am wenigsten überzeugen Daria, Charlotte und Nina-Sue. Für sie hat Heidi kein Foto.

Weiter mit dabei sind dagegen diese Kandidatinnen:

Alina (23, Köln)

Anastasia (20, Berlin)

Bianca (18, Aachen)

Cassandra (27, Gera)

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Johanna (20, Remseck)

Julia F. (20, Schonungen)

Julia P. (17, Dortmund)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Laura (20, Düsseldorf)

Lijana (23, Kassel)

Lucy (21, Kassel)

Malin (21, Berlin)

Mareike (24, Berlin)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Marie (19, Landau)

Maureen (20, Wien)

Nadine (20, Emmering)

Pinar (22, Mühlacker)

Sarah P. (20, Vorau)

Sarah S. (23, Köln)

Saskia (22, Braunschweig)

Tamara (19, Wien)

Valeria (19, Freiburg)

Vivian (21, München)

Folge 1

In München hat Heidi Klum zum Casting geladen. Die jungen Frauen, die sie auswählt, dürfen am nächsten Tag bei der High-Fashion-Show von Modedesigner Julien Macdonald laufen. Neben dem Designer hat Klum noch Model und Schauspielerin Milla Jovovich als Gastjurorin in die erste Folge geladen. Gemeinsam entscheiden die drei, wer eine Zukunft bei "Germany's next Topmodel" hat und für wen die Show schon wieder vorbei ist. 25 Kandidatinnen überzeugen die Jury, der Rest muss nach Hause fahren.

Wer sind die Kandidatinnen?

Beim Casting in München hat sich Heidi Klum 25 angehende Models ausgesucht. Eigentlich wollte sie 30 mitnehmen. Deshalb rücken in der zweiten Folge drei Models nach.

Cassandra (27, Gera)

Marie (19, Landau)

Sarah S. (23, Köln)

Laura (20, Düsseldorf)

Julia P. (17, Dortmund)

Bianca (18, Aachen)

Alina (23, Köln)

Daria (22, Seevetal)

Saskia (22, Braunschweig)

Lucy (21, Kassel)

Lijana (23, Kassel)

Larissa (19, Mörfelden-Walldorf)

Mareike (24, Berlin)

Malin (21, Berlin)

Anastasia (20, Berlin)

Vivian (21, München)

Nina-Sue (19, Dießen)

Nadine (20, Emmering)

Julia F. (20, Schonungen)

Charlotte (25, München)

Pinar (22, Mühlacker)

Johanna (20, Remseck)

Tamara (19, Wien)

Maureen (20, Wien)

Sarah P. (20, Vorau)

Nachrückerinnen:

Jacky (21, Rheingau-Taunus)

Maribel (18, Mühlheim/Ruhr)

Valeria (19, Freiburg)

Wann läuft "GNTM" im TV und als Livestream?

Der Sendetermin bei ProSieben ist immer donnerstags um 20.15 Uhr. Einen Tag später wird die aktuelle Folge um 20.15 Uhr bei Sixx wiederholt. Beim Streaming-Portal Joyn gibt es parallel zur TV-Ausstrahlung einen Livestream, danach steht die jeweilige Folge als Re-Live auf Abruf zur Verfügung.

Wer sind die Gast-Juroren?

Die feste Jury wurde abgeschafft, mittlerweile bekommt Heid Klum in jeder Folge Unterstützung von wechselnden Gast-Juroren. "Meine Gast-Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern. Sie alle kennen sich in der Model-Branche bestens aus und können meinen Topmodel-Anwärterinnen wertvolle Ratschläge geben", erklärt das Supermodel. Hier ein Überblick:

Folge 1: Designer Julien Macdonald und Model/Schauspielerin Milla Jovovich

Designer Julien Macdonald und Model/Schauspielerin Milla Jovovich Folge 2: Topmodel Stella Maxwell

Topmodel Stella Maxwell Folge 3: Topmodel Joan Smalls

Topmodel Joan Smalls Folge 4: Designer-Duo "The Blonds"

Designer-Duo "The Blonds" Folge 5: Fotograf Christian Anwander

Fotograf Christian Anwander Folge 6: Designer Peter Dundas

Designer Peter Dundas Folge 7: Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio Folge 8: Designer Christian Cowan und Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson

Designer Christian Cowan und Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson Folge 9: Fotograf Kristian Schuller

Fotograf Kristian Schuller Folge 10: Designer Jeremy Scott

Designer Jeremy Scott Folge 11: Ex-Kandidatin Rebecca Mir und Tänzer Massimo Sinató

Ex-Kandidatin Rebecca Mir und Tänzer Massimo Sinató Folge 12: Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni

Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni Folge 13:

Folge 14:

Folge 15:

Finale:

Wann findet das Finale von "GNTM" statt?

Das Finale wird wie im Vorjahr live ausgestrahlt und steigt erneut im ISS Dome in Düsseldorf. Der Termin ist der 14. Mai 2020 (20.15 Uhr).

Wer sind die bisherigen Gewinnerinnen?

Lena Gercke gewann die erste Staffel von "Germany's next Topmodel". Sie ist bis heute im Showbusiness unterwegs. Aktuell ist sie in der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" zu sehen, zudem erwartet sie ihr erstes Kind. Andere Siegerinnen sind dagegen in Vergessenheit geraten.

Staffel 1: Lena Gercke

Staffel 2: Barbara Meier

Staffel 3: Jennifer Hof

Staffel 4: Sara Nuru

Staffel 5: Alisar Ailabouni

Staffel 6: Jana Beller

Staffel 7: Luisa Hartema

Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Staffel 9: Stefanie Giesinger

Staffel 10: Vanessa Fuchs

Staffel 11: Kim Hnizdo

Staffel 12: Céline Bethmann

Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14: Simone-Margarethe Kowalski

Quelle: areh