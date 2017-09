München

Eröffnungsgala des Gärtnerplatztheaters im BR-Fernsehen

Das Münchner Gärtnerplatztheater wird am 14. Oktober 2017 nach jahrelanger Sanierung neu eröffnet. Das BR-Fernsehen feiert mit und zeigt die Veranstaltung.

Mehr als fünf Jahre lang befand sich an einem der schönsten Plätze Münchens eine Großbaustelle: Seit 2012 wurde das renommierte Staatstheater am Gärtnerplatz saniert. Jetzt sind die Bauarbeiten zu Ende, das Haus erstrahlt wieder in neuem Glanz und feiert sich am Samstag, 14. Oktober, mit einem großen Galaabend selbst. Das BR-Fernsehen überträgt die festliche Veranstaltung zeitversetzt ab 22 Uhr live.

Zur Feier des Tages hat Intendant und Regisseur Josef Köpplinger ein Programm zusammengestellt, das das Repertoire des Gärtnerplatztheaters abbilden soll: Von "Star Wars" bis "Barbier von Sevilla", von der "Czardasfürstin" bis "Annie Get Your Gun" präsentiert das Gärtnerplatzorchester unter Leitung des neuen Chefdirigenten Anthony Bramall sowie den Kapellmeistern Michael Brandstätter und Andreas Kowalewitz Höhepunkte aus Oper, Operette, Musical und Filmmusik. Die Schauspielerin und Sängerin Sigrid Hauser übernimmt die Moderation.

Quelle: teleschau – der Mediendienst