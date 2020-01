| Turnier in drei Ländern

Die Handball-EM 2020 wird in drei Ländern ausgetragen. Deutschland ist als eines von 24 Teams qualifiziert. Hier finden Sie die Infos zur Handball-EM im TV.

Aus dem erneutem Wintermärchen wurde nichts: Bei der WM 2019 im eigenen Land scheiterte die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Halbfinale und verpasste im Spiel um Platz drei auch noch einen Platz auf dem Treppchen. Bis dahin hatte das Team von Bundestrainer Christian Prokop die Fans in den Hallen und vor dem Fernseher aber begeistert und den TV-Sendern ARD und ZDF Traumquoten beschert.

Nun hoffen die Sender auf ähnliche Quoten-Erfolge bei der Handball-EM 2020, die vom 9. bis 26. Januar stattfindet. Auf den Heimvorteil muss das DHB-Team allerdings verzichten; die EM wird in Norwegen, Österreich und Schweden ausgetragen. In der Vorrunde spielt Deutschland im norwegischen Trondheim. Sollte sich das Team für die Hautprunde qualifizieren – alles andere wäre eine Enttäuschung – ginge es nach Wien. Halbfinale und Finale werden in der schwedischen Hauptstadt Stockholm (übrigens in einem überdachten Fußballstadion) gespielt.

Die Handball-EM im TV und Livestream

ARD bzw. ZDF übertragen alle Spiele mit deutscher Beteiligung im linearen Fernsehen und im Livestream. In der Vorrunde ist zweimal das ZDF dran, das vermeintlich interessanteste Vorrunden-Spiel gegen Weltmeister Spanien läuft in der ARD. Zusätzlich bieten die zwei öffentlich-rechtlichen Sender weitere Spiele der EM ohne deutsche Beteiligung online im Livestream auf sportschau.de und ZDFsport.de an.

In der Hauptrunde würden ARD und ZDF je zwei Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen, sollte sich Deutschland dafür qualifizieren. Ein Halbfinale mit Deutschland würde im ZDF, das Finale oder Spiel um Platz drei in der ARD laufen. Sollte das EM-Finale ohne deutsche Beteiligung stattfinden, würde ONE das Spiel übertragen.

Eurosport zeigt bis zu 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV. Das Streaming-Portal Sportdeutschland.TV zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung als Livestream.

Handball-EM: Sendetermine der Deutschland-Spiele

VORRUNDE



Donnerstag, 9. Januar 2020, 17.45 Uhr, ZDF:

Deutschland - Niederlande (Trondheim)

Anpfiff: 18.15 Uhr

Kommentator: Christoph Hamm / Co-Kommentator: Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen

Samstag, 11. Januar 2020, 18:00 Uhr, ARD:

Spanien - Deutschland (Trondheim)

Anpfiff: 18.15 Uhr

Kommentator: Florian Naß

Moderation: Alexander Bommes

Experte: Dominik Klein

Montag, 13. Januar 2020, 17.45 Uhr, ZDF:

Lettland - Deutschland (Trondheim)

Anpfiff: 18.15 Uhr

Kommentator: Christoph Hamm / Co-Kommentator: Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen

HAUPTRUNDE

Die Hauptrunde wird vom 16. bis 20. Januar gespielt, die zwei besten Teams jeder Vorrundengruppe sind qualifiziert. Sollte Deutschland es in die Hauptrunde schaffen, würde die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop alle ihre vier Hauptrunden-Spiele in Wien austragen. ARD und ZDF würden in diesem Fall je zwei Spiele des DHB-Teams übertragen.

FINALRUNDE

Für das Halbfinale qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten der zwei Hauptrundengruppen. Sollte Deutschland es ins Halbfinale schaffen, würde das ZDF übertragen. Ein Finale mit deutscher Beteiligung oder das Spiel um Platz 3 würden in der ARD laufen.

Freitag, 24. Januar 2020 (Stockholm)

18.00 Uhr: Halbfinale 1

20.13 Uhr: Halbfinale 2

Samstag, 25. Januar 2020 (Stockholm)

18.30 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 26. Januar 2020 (Stockholm)

16.30 Uhr: Finale (ARD oder ONE)

Den kompletten Spielplan der Handball-EM 2020 finden Sie auf der offiziellen Turnierseite.

Handball-EM – die Teams von ARD und ZDF

Das ZDF setzt auf bewährte Kräfte. Markus Baur, Weltmeister-Kapitän von 2007, wird wie bei der WM als Co-Kommentator fungieren. Der frühere Nationalspieler Sören Christophersen ist der ZDF-Experte. Christoph Hamm wird die Spiele kommentieren, Yorck Polus übernimmt die Moderation. Bei der ARD kommentiert wie gewohnt Florian Naß die Spiele. Alexander Bommes, selbst früherer Bundesliga-Profi, moderiert. Der frühere Nationalspieler Dominik Klein ist als Experte im Einsatz.

Handball-EM – der Modus

Es wurde kräftig aufgestockt: Statt wie bisher 16 Mannschaften nehmen bei der Handball-EM 24 Mannschaften teil. Sie werden aufgeteilt auf sechs Vorrundengruppen mit je vier Teams. Die zwei Gruppenbesten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die wiederum in zwei Sechser-Gruppen ausgestragen wird. Die errungen Punkte aus der Vorrunde gegen ebenfalls qualifizierte Teams werden in die Hauptrunde "mitgenommen". Die jeweils besten zwei Teams beider Hauptrunden-Gruppen schaffen es ins Halbfinale.

Handball-EM – die deutschen Gegner

Einen Hochkaräter und zwei machbare Aufgaben hat das Los dem deutschen Team in der Vorrunde beschert. Im ersten und dritten Gruppenspiel gegen die Niederlande und Lettland ist das DHB-Team der klare Favorit. Bundestrainer Christian Prokop bezeichnete die zwei Teams als "hochmotivierte Neulinge". Im zweiten Gruppenspiel gegen Weltmeister Spanien könnte sich also der Gruppensieg entscheiden. Zudem könnte ein Sieg oder Unentschieden auch für die Punktesituation in der Hautprunde hilfreich sein.

Der deutsche Kader bei der Handball-EM

Tor:

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL)

Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Rückraum:

Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf)

Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Paul Drux (Füchse Berlin)

Julius Kühn (MT Melsungen)

Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Kai Häfner (MT Melsungen)

David Schmidt (TVB Stuttgart)

Linksaußen:

Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen)

Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rechtsaußen:

Tobias Reichmann (MT Melsungen)

Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis:

Hendrik Pekeler (THW Kiel)

Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Patrick Wiencek (THW Kiel)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

