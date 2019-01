| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD) Thema: Briten weg, wir noch da: Wie muss Europa dann besser werden?

Briten weg, wir noch da: Wie muss Europa dann besser werden? Gäste: Armin Laschet (CDU, NRW-Ministerpräsident), Daniel Stelter (Volkswirtschaftler und Unternehmensberater), Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel), Evelyne Gebhardt (SPD, Vizepräsidentin des Europaparlaments), Lutz Trümper (Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg)

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgende Fragen: Die EU hemmt Aufschwung und Fortschritt - so sehen es die Brexit-Briten. Stimmt das? Ist Europa zu bürokratisch? Wird zu viel Geld umverteilt? Und wer steht dann noch gegen Populisten und Schuldenmacher?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 30. Januar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 30. Januar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 31. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 31. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

