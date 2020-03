| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair extra

Nächster Sendetermin: Montag, 30. März, 20.15 Uhr (ARD)

Montag, 30. März, 20.15 Uhr (ARD) Thema: Das Virus befällt die Wirtschaft - wie viel bleibt von unserem Wohlstand?

Das Virus befällt die Wirtschaft - wie viel bleibt von unserem Wohlstand? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Dagmar Schulz (Unternehmensberaterin für Existenzgründer), Dr. Susanne Herold (Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge am Universitätsklinikum Gießen und Leiterin der Abteilung Infektiologie), Eva Schulte-Austum (Wirtschaftspsychologin), Bettina Sieckendiek (Chefin eines Familienunternehmens für Bustransport und Reisen)

Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Dagmar Schulz (Unternehmensberaterin für Existenzgründer), Dr. Susanne Herold (Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge am Universitätsklinikum Gießen und Leiterin der Abteilung Infektiologie), Eva Schulte-Austum (Wirtschaftspsychologin), Bettina Sieckendiek (Chefin eines Familienunternehmens für Bustransport und Reisen) Im Einzelgespräch: Victoria da Cruz (betreibt in Kerpen ein Mutter-Kind-Café, musste jetzt schließen)

Der Kampf gegen Corona bringt viele Menschen in Existenznot. Wie lange halten Betriebe und Selbstständige das durch - trotz Geld vom Staat? Muss man bald Gesundheitsgefahr gegen wirtschaftlichen Schaden abwägen? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg im Anschluss an eine 30-minütige Reportage mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 1. April, 22.45 Uhr

Mittwoch, 1. April, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag. 2. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag. 2. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.