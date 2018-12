| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Hier Funkloch, da Schlagloch: Ist Deutschland ein Sanierungsfall?

Hier Funkloch, da Schlagloch: Ist Deutschland ein Sanierungsfall? Gäste: Peter Altmaier, (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Steffi Neu (Journalistin und Moderatorin bei WDR 2), Frank Thelen (Unternehmer und Start-Up-Investor; Juror "Die Höhle der Löwen"), Hermann Lohbeck (Sprecher der Konzernleitung des Landmaschinenherstellers CLAAS), Lina Ehrig (Leiterin Team Digitales und Medien, Geschäftsbereich Verbraucherpolitik, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)

Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgende Fragen: Das Handy ohne Empfang, der Zug ständig verspätet, Autofahren endet im Dauerstau: Muss der Alltag in Deutschland so aussehen? Wird zu viel gespart, zu wenig saniert? Wann packen Politik und Konzerne die Probleme endlich richtig an?

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Der nächste Sendetermin ist noch nicht bekannt.

