Hart aber fair – Gäste und Thema: Echter Urlaub nur mit Impfung?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Sommer der Unsicherheit - echter Urlaub nur mit Impfung?

Gäste: Andreas Bovenschulte (SPD, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen), Reinhold Messner (Extrembergsteiger und Buchautor), Corinna Pietsch (Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie; Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig), Norbert Fiebig (Präsident des Deutschen Reiseverbands DRV), Andrea Zschocher (Mutter von drei Kindern; freie Journalistin für Print- und Onlinemagazine), Manuel Andrack (Reisebuchautor)

Lockdown ohne Ende - ist jetzt die Zeit, trotzdem den Urlaub zu planen? Welche Chancen auf Strand und Meer gibt es dieses Jahr? Was ist mit Ostern? Und wird es echte Urlaubsauswahl erstmal nur für die geben, die schon geimpft sind?

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

